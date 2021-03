Real Madrid - Atalanta : Benzema montre la voie, le match en direct

21:42 - 70e but en C1 pour Benzema

Karim Benzema a inscrit il y a quelques minutes son cinquième but de la saison (en six rencontres) en Ligue des champions. L'attaquant français totalise maintenant 70 réalisations dans sa carrière en C1. Il n'est plus qu'à une longueur d'une autre légende du Real Madrid, Raul, et à deux de Robert Lewandowski.