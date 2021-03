France - Ukraine : horaire, chaîne TV, composition… Tout savoir sur le match de foot

FRANCE - UKRAINE 2021. L'équipe de France de football reçoit son homologue ukrainienne, ce mercredi 24 mars, pour le compte du groupe D des éliminatoires de la Coupe du monde 2022. Diffusion TV, streaming… Sur quelle chaîne et à quelle heure voir le match ? Découvrez aussi la compo probable des Bleus.

L'équipe de France de foot entame ce mercredi, face à l'Ukraine, sa campagne de qualification pour la Coupe du monde 2022, durant laquelle elle affrontera également la Finlande mais aussi le Kazakhstan et la Bosnie-Herzégovine, deux pays où elle se rendra tour à tour dimanche et mercredi prochain. Le premier match de cette série de trois est sans doute le plus difficile pour les Bleus, face à une sélection ukrainienne qui avait certes sombré lors de sa dernière visite dans l'Hexagone (7-1 en octobre 2020, en amical), mais le contexte lui était à l'époque peu favorable (14 de ses joueurs étaient absents en raison du Covid-19) et elle reste l'adversaire le plus dangereux de la poule. Didier Deschamps devrait donc choisir une composition assez proche de l'équipe-type pour démarrer la rencontre. "Je ne vais pas me faire des nœuds au cerveau en anticipant sur la suite, a-t-il d'ailleurs indiqué lundi devant la presse. Le plus important, c'est l'Ukraine, c'est important de bien commencer ce premier match de compétition chez nous et d'obtenir les trois points".

Le sélectionneur des Bleus devrait donc faire confiance à ses cadres pour affronter l'Ukraine. Devant le capitaine Hugo Lloris, la paire de défenseurs axiaux devrait être composée de Raphael Varane et Presnel Kimpembe, avec Benjamin Pavard et Lucas Hernandez sur les côtés. Au milieu de terrain, Paul Pogba, de retour de blessure, pourrait être associé à N'Golo Kanté. En attaque, Kylian Mbappé est pressenti pour débuter côté droit tandis qu'Antoine Griezmann est attendu en soutien d'Olivier Giroud. La seule incertitude semble concerner le flanc gauche, où Kingsley Coman, dans le cadre d'une option plus offensive, et Adrien Rabiot, dans un schéma plus prudent, sont en concurrence. La compo probable de l'équipe de France : Lloris - Pavard, Varane Kimpembe, Hernandez - Pogba, Kanté - Mbappé, Griezmann, Coman ou Rabiot - Giroud.

Notez bien l'horaire du coup d'envoi de ce match entre l'équipe de France et l'Ukraine : il sera donné à 20h45, ce mercredi 24 mars 2021, depuis le Stade de France, une nouvelle fois à huis clos en raison des contraintes imposées par la crise sanitaire.

Ce France - Ukraine bénéficiera d'une diffusion en clair à la TV ce mercredi : c'est TF1 qui assurera la retransmission du match en direct. Le duo de commentateurs phare de la chaîne, composé de Grégoire Margotton et Bixente Lizarazu, sera chargé de faire vivre le match aux téléspectateurs.

Pour regarder cette rencontre France - Ukraine sur Internet, en streaming, via votre tablette, votre ordinateur, ou encore votre smartphone, il faut se diriger vers le site Internet de TF1. L'accès au flux vidéo est gratuit, après inscription.

Notez également que Linternaute.com vous propose de vivre ce mercredi soir, sur cette page, ce match France - Ukraine en direct commenté, avec l'évolution du score et le résumé des meilleures actions. Vous pourrez aussi découvrir, avant le coup d'envoi, les dernières infos en live et, après le coup de sifflet final, un résumé complet de la rencontre et les premières réactions.