"France - Ukraine : suivez le match en direct !"

FRANCE - UKRAINE 2021. Score et buts en live, résultat, résumé... Vivez le match en direct entre l'équipe de France et l'équipe d'Ukraine, ce mercredi soir, comptant pour le début des éliminatoires de la Coupe du monde 2022.

20:35 - Le bilan des confrontations entre la France et l'Ukraine Avant ce France - Ukraine crû 2021, les deux sélections se sont déjà affrontées à dix reprises depuis 1999. Le bilan est flatteur pour les Bleus qui totalisent six victoires, trois nuls et une seule défaite face à cet adversaire. Cet unique revers avait été concédé en novembre 2013, à Kiev (2-0), lors d'un barrage de Coupe du monde devenu célèbre puisque les hommes de Didier Deschamps avaient ensuite renversé la situation à domicile (3-0) lors d'une rencontre souvent présentée comme le vrai point de départ de l'épopée de l'équipe de Franc lors des années suivantes (quart de finaliste du Mondial 2014, finaliste de l'Euro 2016, championne du monde en 2018).

20:27 - La France a toujours du mal à se qualifier pour les Coupes du monde Historiquement, les qualifications pour la Coupe du monde n'ont jamais été une partie de plaisir pour l'équipe de France. Eliminés en 1990 et 1994, les Bleus ont été qualifiés d'office en 1998 (pays organisateur) et 2002 (champions en titre) avant de se qualifier le dernier jour en 2006 et 2018 et de passer par les barrages en 2010 et 2014, avec succès. Championne du monde en titre, la France serait bien inspirée de se qualifier, pour une fois, avec sérieux pour la Coupe du monde en Qatar (21 novembre-18 décembre 2022). Depuis 1954, la France ne s'est jamais qualifiée pour une Coupe du monde avant le dernier jour des qualifications.

20:19 - La France assurée de disputer les barrages Avant même le début de ces éliminatoires pour la Coupe du monde 2022, l'équipe de France a l'assurance de disputer au moins les barrages de qualification à la Coupe du monde 2022, sous forme d'un Final Four, avec demi-finales et finale pour arracher son billet pour le Qatar, dans exactement un an, en mars 2022. Et ce grâce à son rang en Ligue des nations, dont la France disputera les demi-finales en octobre en Italie. Dans un groupe a priori accessible (Ukraine, Bosnie-Herzégovine, Finlande, Kazakhstan), les Bleus peuvent même se permettre de se prendre les pieds dans les tapis, comme s'est souvent arrivé par le passé, même si ce n'est pas forcément recommandé.

20:11 - Olivier Giroud veut enchaîner avec la France Olivier Giroud est titulaire ce soir face à l'Ukraine et espère certainement rééditer la même performance qu'avec l'équipe de France en octobre dernier (7-1). L'attaquant de Chelsea avait inscrit un doublé face aux Ukrainiens, lui permettant d'atteindre la barre des 44 buts sous le maillot bleu. Il reste sur sept buts inscrits lors des sept derniers matches à domicile de la France et n'est plus qu'à 7 longueurs du record toujours détenu par Thierry Henry (51). Antoine Griezmann, 33 réalisations avec la France, peut lui égaler ou même dépasser David Trezeguet ce soir (34).

20:03 - L'Ukraine veut montrer une autre image Andreï Chevtchenko a bon espoir de ne pas rééditer la même performance que lors du dernier voyage de l'Ukraine au stade de France, le 7 octobre dernier. Les Bleus s'étaient alors imposés 7-1, avec un doublé d'Olivier Giroud et des buts de Mbappé, Griezmann, Tolisso et Camavinga. Mais 14 joueurs ukrainiens étaient alors absents, dont Zinchenko et Marlos, à cause de l'épidémie de Covid-19. Pour cette revanche, l'Ukraine a davantage les moyens de confirmer sa première place aux qualifications de l'Euro, devant le Portugal. Tsigankov, qui avait marqué en octobre, et Iarmolenko (genou) sont eux absents.

19:55 - Ukraine: Chevtchenko mise sur une défense à 3 Le sélectionneur de l'Ukraine Andreï Chevtchenko a décidé de tenter de surprendre Didier Deschamps et la France en partant avec ce qui semble être une défense à 3, avec Zabarni, Kryvstov et Mikolenko associés. Chaparenko, Iaremtchouk et Malinovskyi seront eux associés devant, dans ce qui ressemble à 3-4-3. Le joueur de Manchester City Oleksandr Zinchenko est titulaire également, en tant que capitaine de cette équipe ukrainienne. Le onze de départ de l'Ukraine: Bouchtchane - Zabarni, Kryvstov, Mikolenko - Karaveïev, Matvienko, Sidortchouk, Zinchenko - Chaparenko, Iaremtchouk, Malinovskyi.

19:47 - Equipe de France: Pogba remplaçant, Rabiot et Coman titulaires Le sélectionneur de l'équipe de France Didier Deschamps a décidé de se priver de Paul Pogba au coup d'envoi ce soir face à l'Ukraine. De retour en forme avec Manchester United, le milieu de terrain français revient à peine de blessure et Deschamps n'a certainement pas voulu prendre de risques avec lui. Adrien Rabiot est donc associé à Ngolo Kanté au milieu du terrain, dans le 4-4-2 mis en place par Didier Deschamps. Kylian Mbappé et Kingsley Coman seront chargés de l'animation sur les ailes, avec le duo Giroud-Griezmann devant. Le onze de départ de l'équipe de France: Lloris - Pavard, Varane, Kimpembe, L. Hernandez - Coman, Kanté, Rabiot, Mbappé - Giroud, Griezmann. Le 1️⃣1️⃣ de nos Bleus pour affronter l'Ukraine ???? Coup d'envoi 20H45 sur TF1 ! #FRAUKR #FiersdetreBleus pic.twitter.com/nQ5hkDHwPk — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) March 24, 2021

19:39 - Varane : "Se mettre en mode compétition" Raphaël Varane s'est projeté en début de semaine sur le début de cette campagne de qualification et sur le France - Ukraine du jour. "Sur ce rassemblement, on a trois matches en sept jours, ce n’est pas simple avec les déplacements, a indiqué le défenseur sur le site de la Fédération française de football. Mais on ne peut pas jouer avec le frein à mains ni en pensant au risque de blessure. Il faut se donner à fond et être performants (...) Face l'Ukraine, on espère gagner, on veut commencer du mieux possible. Il va falloir se mettre en mode compétition, être prêts tout de suite. Cet adversaire nous rappelle forcément le barrage qualificatif à la Coupe du monde 2014 au Brésil, si on pouvait éviter de tout jouer sur un match pour se qualifier... (sourire)".

19:27 - Stéphan (France) : "L'Ukraine a changé" Guy Stéphan, l'adjoint de Didier Deschamps en équipe de France, a détaillé les forces de l'Ukraine, cette semaine, dans les colonnes de L'Equipe, en observant notamment : "Des trois adversaires de mars, je pense que c'est l'Ukraine le plus solide. On risque en plus d'évoluer sur une pelouse moyenne au Stade de France après le passage des rugbymen samedi (...) Cette sélection a changé par rapport à celle qu'on a battue le 7 octobre. Elle s'était présentée dans des conditions rendues compliquées par le Covid (...) Elle évolue en 4-3-3 avec une pointe basse et, à la perte du ballon, c'est du 4-5-1 avec un énorme travail des joueurs excentrés. Il y a beaucoup de densité à la récupération et c'est une nation qui aime jouer, construire, repartir de derrière".

19:20 - Lloris ne veut pas sous-estimer l'Ukraine Hugo Lloris, la gardien de but et capitaine des Bleus, s'est également exprimé avant ce match comptant pour les éliminatoires de la Coupe du monde 2022, en faisant également un message d'humilité à l'égard de l'adversaire du jour : "On a analysé l’Ukraine uniquement sur les matches de Ligue des Nations par rapport à ce qu’ils ont fait face à l’Allemagne (1-2, le 10 octobre) et l’Espagne (1-0, le 13 octobre). Ils ont réalisé de très belles choses. Ce qu’ils avaient montré face à nous en amical quelques jours plus tôt (1-7, le 7 octobre) ne reflétait pas leur niveau ni leur qualité. Il y avait beaucoup de cas de Covid. Pour nous, c’est important de bien démarrer ces qualifications, on aura à cœur de faire un résultat.

19:12 - Un France - Ukraine à nouveau perturbé par le Covid-19 Si l'équipe d'Ukraine ne doit heureusement pas faire face à la même hécatombe qu'en octobre dernier, elle sera tout de même privé à nouveau de deux joueurs touchés par le Covid-19 (Korniyenko et Kharatine), ce soir, face à l'équipe de France, dans un contexte sanitaire toujours pesant. La préparation a d'ailleurs été perturbée puisque la détection de cas de Covid-19 au sein de l'hôtel d'Enghien-les-Bains que devait rejoindre les Bleus a contraint Didier Deschamps et son staff à changer leurs plans, en restant à Clairefontaine. "On doit encore s'adapter, a réagi hier le sélectionneur tricolore. On n'a pas cette séance de veille de match au Stade de France, cela nous aurait demandé une heure et quart de déplacement à l'aller et au retour. On aura ce trajet en bus plus long le jour du match depuis Clairefontaine. Ce sont des petits soucis. On va composer avec ces aléas". Rappelons également que ce France - Ukraine se disputera une nouvelle fois à huis clos.

19:03 - Le Stade de France, un mauvais souvenir pour l'Ukraine Outre ce barrage retour de 2013, l'équipe d'Ukraine garde aussi en mémoire l'humiliation subie lors de sa dernière venue à Saint-Denis. En octobre dernier, les hommes d'Andreï Chevtchenko s'étaient en effet inclinés sur le score de 7-1, mais il s'agissait d'une rencontre amicale et la "Zbirna" était surtout privé de 14 joueurs, malades du Covid-19. "C'est cette fois un match officiel et notre concentration sera complètement différente", a d'ailleurs assuré Chevtchenko, hier, devant la presse. De son côté, Didier Deschamps a également rappelé que son adversaire du jour avait également réussi l'exploit de dominer l'Espagne (1-0), quelques jours après cette déroute francilienne. La prudence est donc de mise côté tricolore.

18:49 - Avant France - Ukraine, l'Euro 2021 également dans tous les esprits Si le match du jour face à l'Ukraine concerne donc la phase éliminatoire pour le prochain Mondial, il survient aussi à moins de trois mois du début du championnat d'Europe de football, dont les Bleus seront l'un des favoris (les Ukrainiens sont également qualifiés pour la phase finale. Si Didier Deschamps a précisé cette semaine qu'il ne souhaitait pas trop se projeter, nul doute qu'à partir d'aujourd'hui et jusqu'au mois de juin, chaque rencontre de l'équipe de France lui servira à affiner son analyse, à parfaire ses futurs choix tactiques, et mûrir sa réflexion sur la composition de sa liste des 23 pour cet Euro 2021, qu'il dévoilera au mois de mai.