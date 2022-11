Meilleur buteur de l'équipe de France : Giroud peut dépasser Henry face à l'Australie, le classement

MEILLEUR BUTEUR EQUIPE DE FRANCE. Et si Olivier Giroud devenait le meilleur buteur de l'histoire de l'équipe de France ce mardi 22 novembre à l'occasion de France - Australie.

[Mis à jour le 22 novembre 2022 à 20h41] Plus qu'un but ! À l'occasion du match contre l'Australie, première rencontre des Bleus dans cette Coupe du monde 2022, Olivier Giroud a débloqué son compteur dans un Mondial, mais revient surtout à une longueur de Thierry Henry pour devenir le meilleur buteur de l'histoire de l'équipe de France. Mis au placard pendant plusieurs mois, annoncé sur le banc avant le forfait de Benzema, le destin de Olivier Giroud est définitivement surprenant.

Dans une interview accordée au Parisien ce lundi 20 novembre, le buteur de l'équipe de France et de l'AC Milan s'est notamment exprimé sur la suite de sa carrière internationale après la Coupe du monde au Qatar et ne compte pas partir à la retraite, notamment pour battre ce record. "Je ne me fixe aucune limite, répond l'attaquant. J'ai dit que ça pourrait être ma dernière compétition, mais je n'ai pas envie d'annoncer quoi que ce soit. Je jouerai jusqu'à ce que mon corps dise stop. Battre le record de Titi serait un bonus, mais l'objectif principal est d'aller le plus loin possible avec l'équipe en apportant ma pierre à l'édifice. Après, si je peux me rapprocher de lui".

Le classement des buteurs de l'équipe de France