"Real - Barça : Madrid s'impose grâce à Benzema, le résumé du match"

REAL - BARCA. Dans un Clasico aux conditions climatiques dantesques, le Real Madrid s'est imposé 2-1 face au FC Barcelone grâce à Benzema et Kroos. Les Madrilènes sont désormais leader de la Liga grâce à cette victoire. Retrouvez le résumé de cette rencontre.

23:40 - Le Real se relance pour le titre C'est un Real-Barça qu'on aurait aimé garder pour le rejouer à l'identique dans un stade plein, une ambiance festive et une atmosphère souvent de tension qui font le sel de ces Clasico. Mais, ce soir, on s'est encore une fois contenté d'un huis clos qui finit par lasser... même pour une affiche de rêve. Heureusement, ce samedi soir, à Madrid on ne s'est pas ennuyé. D'abord parce qu'il y a eu des buts. Le Real a d'ailleurs bien cru tuer tout suspense en menant 2-0 à la pause. Benzema, une première fois d'une subtile talonnade sur un centre de Vazquez, et Kroos une seconde, après un coup-franc contré par le dos de Dest et effleuré de la tête par Jordi Alba au premier poteau, mettaient le Real sur de bons rails. Mais c'était sans compter sur la force de réaction du Barça qui n'a jamais vraiment été dominé mais plutôt surpris par des contres et quelques fulgurances. Non, le Barça ne méritait peut-être pas de perdre mais aura manqué de finesse ce soir quand il a fallu parfois passer sur les côtés plutôt que de s'enfermer dans l'axe. C'est d'ailleurs sur le côté gauche, après un centre de Jordi Alba que Mingueza a réduit l'écart. Les éléments se sont abattus sur le Afredo-Di-Stefano rendant la rencontre difficilement jouable par moment. Mais cela n'a pas empêché les hommes de Ronald Koeman de pousser pour égaliser. Chose qu'ils ont faillit faire sur la toute dernière occasion qui s'est finalement terminée par une demi-volée mal ajustée d'Alba alors que Moriba avait trouvé la barre et que Ter Stegen, monté sur le coup-franc de la dernière chance, avait tenté sa chance juste avant. Les hommes de Zinedine Zidane remportent donc ce Clasico après avoir gagné le premier. Ils se relancent dans la course au titre en dépassant les Catalans au classement et attendent le résultat de l'Atletico ce dimanche contre le Betis.

23:25 - Benzema revient dans la course au classement des meilleurs buteurs Grâce à ce nouveau but dans ce Real-Barça, Karim Benzema revient à hauteur de Luis Suarez avant le match de l'Atlético de ce dimanche et Gerard de Villareal. La Français en est à 19 buts tout comme l'Urugayen et l'Espagnol. Messi reste seul premier de ce classement avec 23 buts.

23:20 - Des statistiques légèrement en faveur du Barça Ce soir, le Barça a monopoliser le ballon. Avec 69% de possession de balle, les Catalans ont davantage eu la maitrise de la balle. Mais au niveau des occasion franches, c'est plutôt équilibré. Le Real a cadré 3 fois alors que le Barça n'a cadré que 4 fois. Les Madrilènes ont touché une fois le montant contre 2 poteaux pour le FC Barcelone dont la barre transversale trouvée par Moriba sur la toute dernière occasion du match.

23:11 - Nacho : "On a énormément souffert" Interrogé par la télé espagnole, Nacho est revenu sur la victoire de son équipe. "C'est un succès important pour nous. Il faut continuer comme ça. On peut être content de cette victoire. Ce n’était pas une finale ce soir mais on est content d’avoir battu le Barça et d’être en tête du championnat. On a énormément souffert pour pouvoir s'imposer".

23:01 - Le Real prend provisoirement es reines de la Liga Quelle fin de match ! Le Real Madrid s'impose donc 2-1 et passe devant le Barça et l'Atletico au classement pour s'emparer de la première place de la Liga. L'Atletico avec 66 points comme le Real doit encore jouer demain contre le Betis !

22:51 - La barre transversale pour le Barça à la dernière seconde !! C'est terminé ! OH LA BARRE POUR LE BARÇA !! Dernière énorme occasion sur un long ballon dans la surface !! Moriba a repris le ballon qui est venu se fracasser sur la barre ! Derrière Ter Stegen a frappé mais a été contré ! ET C'EST TERMINÉ !! VICTOIRE DU REAL MADRID !!!

22:49 - Le coup-franc de Messi ne donne rien Le coup-franc de Messi ne donne rien ! Sa frappe semble cadrée mais ce n'est pas assez puissant pour tromper Courtois qui se saisit du ballon en deux temps ! Il ne reste que 3 minutes dans le temps additionnel !

22:47 - Le Barça pousse ! Rouge pour Casemiro Tous les Catalans sont dans le camp du Real Madrid pour aller chercher l'égalisation ! Le Real Madrid subit les assauts ! Et à 1 minute de la fin, Casemiro prend un deuxième jaune, 2 minutes après avoir pris le premier ! Le Real va finir à 10 !

22:41 - Pas de pénalty pour le Barça !! Oh que c'était chaud ! Sur une occasion pour le Barça, Jordi Alba tente de tromper Courtois venu à son encontre ! Le ballon passe sous le bras du gardien et continue sa course en 6 mètres. Sauf que Braitwaite va pour sauver ce ballon dans la surface. Ferland Mendy est derrière lui et touche le Barcelonais... qui s'écroule ! Tous les Catalans vont presser l'arbitre pour le pousser à siffler pénalty ! Mais l'arbitre ne revient pas sur sa position ! Ballon pour le Real.

22:39 - Double changement pour le Barça Nouveaux changements pour le FC Barcelone dans ce Clasico. Trincao et Braithwaite entrent à la place de Dembele et Pedri !

22:35 - Messi change de maillot Trempé, Lionel Messi change de maillot et de sous-maillot. L'arbitre avait lui interrompu le jeu 2 minutes après des problèmes d'électroniques dus à la pluie qui s'abat encore sur la pelouse.

22:30 - De nombreux changements, Benzema sort Faisons un point sur les changements. Karim Benzema est sorti remplacé par Mariano. Isco et Marcelo sont eux entrés à la place de Kroos et Vinicius. Un peu plus tôt, Asensio a remplacé Valverde. Côté Barça, Aurojo a été sorti à la place de Moriba alors que Busquets avait cédé sa place à Sergi Roberto.

22:27 - Le match s'emballe ! Le Real Madrid s'est une nouvelle fois créé une occasion sans réussite ! Le Barça, ensuite, a eu l'opportunité d'égaliser sur coup-franc. Mais Messi a tiré dans le mur alors qu'il était idéalement positionnée ! Le rythme de ce match est fou !

22:23 - Quelle occasion pour le Real Madrid !! Quel contre !! C'est allé très vite ! Sur un long ballon en avant de Modric, Vinicius part au but poursuivi par Lenglet et Mingueza ! Benzema est à sa droite ! Le Brésilien peut (doit) frapper mais veut se muer en passeur pour Benzema ! Sauf que le retour de Mingueza rendait impossible cette passe ! Quelle occasion ! Vinicius avait le but grand ouvert devant lui !!