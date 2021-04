"PSG - Bayern : sur quelle chaîne ? Quelle compo pour Paris ?"

PSG - BAYERN. L'heure de vérité a sonné pour le Paris Saint-Germain, qui retrouve le Bayern Munich ce mardi 13 avril 2021, pour le match retour des ces quarts de finale de la Ligue des champions. Découvrez les modalités de diffusion de ce sommet du foot européen, à la TV et en streaming, les infos sur la composition des équipes et toute l'actu en direct.

18:17 - Rothen confiant avant Bayern - PSG Le journal Le Parisien interroge aujourd'hui plusieurs ex-joueurs du club de la capitale avant ce choc PSG - Bayern, en leur demandant leur pronostic avant la rencontre. "Vu le résultat du match aller, Paris est favori, indique notamment Jérôme Rothen, qui commentera ce quart de finale retour à la TV, ce soir. L'ancien milieu de terrain parisien ajoute : "Après, on l’a vu, il peut y avoir pas mal de situations pour le Bayern mais, on peut envisager que Paris se crée aussi des occasions lors de ce match retour. Ce qui me rassure, c’est la forme de Mbappé, qui arrive au bon moment. Outre le fait qu’il marque beaucoup de buts, physiquement, il est beaucoup mieux qu’à une certaine époque. Et, défensivement, je ne vois pas comment le Bayern peut rectifier le tir. S’ils rectifient le tir, ils vont jouer contre nature en fait. Donc pour tout ça je pense que Paris a un ascendant psychologique (S...) S’ils abordent ce match de la même façon qu’à aller, c’est-à-dire avec une crainte vis-à-vis de cette équipe du Bayern, je pense que tous les voyants seront au vert pour le PSG".

18:08 - Le PSG en difficulté face aux gros à domicile Le Paris-SG a l'avantage présumé de recevoir à l'occasion de ce quart de finale retour face au Bayern mais les résultats enregistrés cette saison face aux adversaires les plus prestigieux ne sont pas en faveur des hommes de Mauricio Pochettino qui se sont inclinés notamment face à Manchester United et obtenu un résultat très heureux face au Barça en Ligue des champions, et qui ont également essuyé des défaites à domicile en Ligue 1 face à Lyon, Monaco ou encore récemment contre Lille. "C’est vrai et c’est une question à laquelle il est très difficile de répondre, a sobrement commenté l'entraîneur du PSG, hier, devant la presse. Pour comprendre la différence de performance entre domicile et extérieur, il faudra revoir tout ça à la fin de la saison".

18:00 - Un arbitre qui rappelle de mauvais souvenirs au PSG C'est Daniele Orsato qui a été désigné par l'UEFA pour mener les débats ce quart de finale retour de Ligue des champions. Une affiche qui ne lui est pas inconnue puisque c'est lui qui était au sifflet lors de la finale de l'an passé, remportée par le Bayern face au PSG (1-0). L'arbitre italien sera assisté de ses compatriotes Alessandro Giallatini, Fabiano Preti, Daniele Doveri (quatrième arbitre), Massimiliano Irrati et Marco Guida (assistance vidéo).

17:52 - Les infos de diffusion de PSG - Bayern Comme d'habitude en Ligue des champions, ce PSG - Bayern ne bénéficie pas, en France, d'une retransmission en clair à la TV ce soir, puisque c'est la chaîne payante RMC Sport 1 qui propose le match en direct. Même combat pour la diffusion sur Internet puisque la seule solution légale est accessible sur le site de streaming de RMC Sport, également réservé aux abonnés. A noter que la chaîne proposera un avant-match à partir de 19h30 et un débrief après le coup de sifflet final dans son émission Champions Zone. Les commentaires de la rencontre seront, eux, assurés par Jérôme Sillon et Jérôme Rothen.

17:44 - Kimpembe (PSG) : "Ne pas se dire que les choses sont acquises" Presnel Kimpembe, qui sera capitaine ce soir en l'absence de Marquinhos, a livré son état d'esprit avant ce PSG - Bayern Munich, hier, devant la presse. "On a déjà vu par le passé que gagner le match aller n'était pas synonyme de qualification, a notamment rappelé le défenseur, en faisant référence aux remontadas subies ces dernières années face à Barcelone ou Manchester United. On sait tous que ce sera compliqué et qu'ils seront revanchards. On a réussi à se mettre dans les meilleures conditions psychologiques pour penser à ce match retour sereinement (...) Il faudra travailler ensemble, tous ensemble, comme on l'a fait à l'aller. Et ne pas se dire que les choses sont acquises. On va devoir souffrir ensemble, et le plus important sera le collectif et la solidarité que nous allons afficher sur le terrain".

17:40 - Le Bayern en réussite face aux clubs français mais.. Avant ce PSG - Bayern, le club bavarois affiche une statistique encourageante : il a en effet gagné neuf de ses onze derniers matches face aux clubs français, que ce soit à domicile ou à l'extérieur mais les deux revers ont été concédés face... au Paris Saint-Germain, vainqueur sur le score de 3-2 la semaine dernière et sur le score de 3-0, au Parc des Princes, en septembre 2017, lors de la phase de poules.

17:36 - Lizarazu avant PSG - Bayern : "Si le Bayern réussit à marquer un premier but.." L'ancien international aujourd'hui reconverti consultant livre son analyse dans les colonnes de L'Equipe, aujourd'hui, avant ce PSG - Bayern Munich, en indiquant notamment : "Paris devra moins subir la possession. Sinon, ce sera compliqué de résister encore quatre-vingt-dix minutes avec autant de réussite qu'à l'aller (...) Paris a pris l'avantage, ils peuvent être attentistes. Le Bayern doit rattraper son retard, donc il va devoir jouer avec un état d'esprit aussi conquérant qu'à aller, prendre l'initiative, mais cette fois sans se faire contrer. Ils peuvent cependant se permettre d'être patients une mi-temps pour revenir au score. Le PSG va se retrouver dans des conditions qu'il affectionne, c'est-à-dire contre-attaquer. À tout moment, ils peuvent couper les ailes du Bayern sur une fulgurance de Mbappé. Mais si le Bayern réussit à marquer un premier but, la configuration changera totalement et le doute commencera à s'installer dans la tête des Parisiens".

16:33 - Papin : "Si le PSG se qualifie, c’est qu’il aura été très fort Interrogé hier dans les colonnes du Parisien, Jean-Pierre Papin, qui a joué au Bayern Munich entre 1994 et 1996, estime que les propos tenus par Kimmich ne sont pas de nature à déstabiliser Paris : "Le PSG n’est pas impressionnable. Surtout qu’il sait que pour s’en sortir, Munich doit au moins gagner 2-0. En revanche, croire que le Bayern est déjà éliminé serait une grave erreur pour Paris. Au Bayern, il y a une mentalité particulière, construite sur la culture de la gagne (...) Dans un match comme celui-là, il faut onze guerriers, prêts à défendre les deux buts d’avance comme si c’était la chose la plus précieuse dans leur existence. Mais l’erreur serait de ne pas jouer. D’autant que jouer, le PSG sait faire (...) Après, Paris ne doit jamais oublier que c’est un Bayern en mode champion d’Europe, capable de tout, qu’il aura en face. Tout excès de confiance est à proscrire. Je ne sais pas ce que ça donnera, mais si le PSG se qualifie, c’est qu’il aura été très fort".

16:17 - Mauricio Pochettino répond à Kimmich Interrogé hier, en conférence de presse, sur les déclarations de Joshua Kimmich, le coach du PSG n'a pas souhaité surenchérir. "Je n'ai pas entendu leurs propos, je ne comprends pas l'allemand", a-t-il évacué avec le sourire, avant d'indiquer : "Bien sûr, nous avons le même objectif qu'eux, nous avons confiance en nos qualités, nous sommes vraiment positifs. Le plus important est d'avoir la confiance et d'aborder le match en voulant gagner. C'est le genre de match où il faut mériter la victoire".

15:59 - Kimmich (Bayern) : "Nous allons nous qualifier" Joshua Kimmich, le milieu de terrain du Bayern Munich, est apparu très déterminé avant ce match retour face au PSG. "Je suis convaincu que nous allons nous qualifier parce que nous sommes la meilleure équipe, a-t-il indiqué dans une interview publiée sur le site Internet du club bavarois, avant d'ajouter : "À l'aller nous avons été la meilleure équipe, même si le résultat ne le reflète pas, malheureusement. Nous avons fait preuve d'un bon état d'esprit, mais nous n'avons pas été assez efficaces. Cette fois il nous faut les deux. Ils ont été dangereux trois fois et ils ont marqué trois fois. À part ça, je ne me rappelle pas de beaucoup d'occasions des Parisiens". Des propos qui pourraient bien piquer l'orgueil des hommes de Mauricio Pochettino...

15:41 - Six joueurs sous la menace d’une suspension Plusieurs joueurs de chaque camp seront privés d’une éventuelle demi-finale aller de Ligue des champions s’ils reçoivent un nouveau carton jaune lors de ce PSG - Bayern Munich, et non des moindres. C’est ainsi le cas, du côté du PSG, de Neymar, Idrissa Gueye et Marco Verratti (+ Layvin Kurzawa, qui ne jouera pas ce soir), mais aussi, dans le camp bavarois, de Jérôme Boateng, Lucas Hernandez et Joshua Kimmich.

15:25 - La composition de départ probable du Bayern Munich Le onze de départ bavarois devrait également ressembler à celle qui était alignée en deuxième période au match aller, avec Jérôme Boateng et Lucas Hernandez en défense centrale, Alphonso Davies dans le couloir gauche et David Alaba au milieu de terrain aux côtés de Joshua Kimmich, sauf si Leon Gorezka est jugé suffisamment en forme pour démarrer. L'ancien Parisien Eric-Maxim Choupo-Moting devrait à nouveau suppléer Lewandowski au poste d'avant-centre. La compo probable du Bayern Munich : Neuer - Pavard, Boateng, Hernandez, Davies - Kimmich, Alaba - Sané, Müller, Coman - Choupo-Moting.

15:13 - Un groupe de 19 joueurs pour le Bayern Munich Pour ce PSG - Bayern, le coach bavarois Hans-Dieter Flick a notamment retenu les Français Benjamin Pavard, Lucas Hernandez, Kingsley Coman, Tanguy Kouassi et Bouna Sarr, mais seuls les trois premiers sont annoncés titulaires ce soir. Le groupe : Unser Kader für Paris! ???? #packmas #PSGFCB #SuitedByBOSS #UCL #Werbung pic.twitter.com/E0QzfEApZ4 — ???????????? FC Bayern ???????????? (@FCBayern) April 12, 2021

15:02 - Plusieurs joueurs du Bayern Munich également indisponibles L'effectif du Bayern Munich n'est pas non plus épargné par les pépins physiques. Robert Lewandowski (genou) et Serge Gnabry (Covid-19), déjà absents au match aller, manqueront une nouvelle fois à l'appel sur la pelouse du PSG, tout comme Niklas Süle (lésion musculaire). Corentin Tolisso (cuisse gauche) et Douglas Costa (pied), blessé de plus longue date, seront également absents. En revanche, les défenseurs Lucas Hernandez, Jérôme Boateng, le milieu de terrain Leon Goretzka (élongation) et l'ailier Kingsley Coman, qui soignaient tous des bobos ces derniers jours, seront bien aptes et pourraient figurer dans la composition de départ de leur coach Hans-Dieter Flick.