PSG - Angers : horaire, chaîne TV, compo… Les infos du match de Coupe de France

PSG - ANGERS 2021. Le Paris-SG reçoit le SCO d'Angers, ce mercredi 21 avril, en quart de finale de la Coupe de France de foot. Diffusion TV, streaming… Sur quelle chaîne et à quelle heure voir le match en direct ? Découvrez aussi la composition probable des deux équipes.

Le PSG, encore engagé sur tous les fronts, aborde néanmoins son quart de finale de Coupe de France, ce mercredi, face à Angers avec l'ambition de se rapprocher d'une 18e finale dans l'épreuve (13 titres). "C'est une compétition pour les Parisiens, pour les joueurs et pour le club, elle compétition nous tient à cœur", a d'ailleurs rappelé Mauricio Pochettino devant la presse, à la veille de la rencontre. Ce qui n'empêchera probablement pas le coach du club de la capitale de procéder à plusieurs ajustements dans son onze de départ, d'autant que plusieurs joueurs fréquentent actuellement l'infirmerie(la composition probable). De son côté, le SCO rêve d'offrir un exploit à ses supporters et à son coach Stéphane Moulin, qui a annoncé qu'il quitterait le club en fin de saison. "Pas pour moi mais pour le club, ce serait fantastique, a réagi aujourd'hui le principal intéressé, avant d'ajouter : "On sait qu'on est au pied de la Tour Eiffel et qu'il va falloir être diablement performant pour arriver en haut". Verdict au coup de sifflet mercredi soir, au alentours de 20h30 (en cas d'égalité au terme des 90 minutes, les deux équipes ne joueront pas de prolongation et se départageront directement avec la séance des tirs au but).

L'horaire fixé pour le coup d'envoi de ce match de Coupe de France entre le PSG et Angers est assez inhabituel ; il sera en effet donné à 18h45, ce mercredi 21 avril 2021. Le Paris Saint-Germain et le SCO rejoueront dès le week-end prochain en Ligue 1, respectivement face à Metz et Monaco.

Pour ce match de Coupe de France, Paris sera privé de Juan Bernat, Marquinhos ou Abdou Diallo, Keylor Navas, Marco Verratti et Rafinha, tous blessés ou en phase de reprise. Par ailleurs, Presnel Kimpembe et Kylian Mbappé, très sollictés ces dernières semaines, pourraient débuter sur le banc La compo probable du PSG : Rico - Florenzi ou Dagba, Danilo, Kehrer, Kurzawa - Paredes, Gueye - Di Maria, Neymar, Draxler - Icardi. Du côté angevin, Stéphane Moulin pourrait également renouveler sa composition de départ en profitant notamment des retours de Jimmy Cabot, Vincent Manceau et Mathias Pereira Lage. En revanche, Doumbia, Boufal et Fulgini manqueront à l'appel. La compo probable d'Angers : Butelle - Bamba, Pavlovic, Thomas, Manceau - Mangani, Coulibaly - Cabot, Capelle, Pereira-Lage - Diony.

Aucune diffusion en clair n'est prévue à la TV à l'occasion de ce PSG - Angers. Pour suivre le match en direct à la télévision, il faudra ainsi se tourner vers Eurosport 2, la seule chaîne à assurer la retransmission de ce 8e de finale de Coupe de France.

Comme d'habitude, il est possible d'accéder à la retransmission du match en streaming sur Internet. Pour regarder ce PSG - Angers sur le web, et de manière légale, rendez-vous sur Eurosport Player (accès payant). Vérifiez également l'état de votre connexion pour ne pas subir de décalage pendant la rencontre.

Si vous n'avez pas accès au flux vidéo pour cette rencontre, sachez également que ce match PSG - Angers sera à vivre en direct commenté sur cette page mercredi soir, avec l'évolution du score et le descriptif des actions en live. Découvrez aussi, avant la rencontre, la présentation des enjeux du match et la composition des équipes et, au coup de sifflet final, un large résumé de ce quart de finale de Coupe de France.