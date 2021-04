"Lyon - Lille : Yilmaz donne l'avantage au Losc, suivez le match en direct"

Le Losc prend l'avantage dans ces dernières minutes ! Sur un long ballon de Botman, Yazici dévie bien le ballon de la tête dans le rond central et peut lancer Yilmaz dans la profondeur. Le Turc, lucide jusqu'au dernier moment, pique son ballon au-dessus de Lopes et donne l'avantage à Lille, qui mène 3-2 à Lyon !

Rudi Garcia effectue à nouveau deux changements d'un coup, ses deux derniers dans ce match. Dubois et Caqueret sont remplacés par Benlamri et Aouar pour les dix dernières minutes.

22:36 - Quelle occasion pour Lille !

Quelle opportunité à nouveau pour les Lillois ! Celik et Araujo combinent bien sur le côté droit et le Turc est bien servi dans la course. Il parvient à frapper et trompe Lopes mais Marcelo seconde le portier lyonnais avant de dégager. Derrière, Araujo hérite du ballon mais frappe au-dessus !