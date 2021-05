"Chelsea - Real Madrid : pronostic, diffusion TV, compo… L'actu du match de Ligue des champions"

CHELSEA - REAL. A égalité après la première manche, le Real Madrid et Chelsea se retrouvent ce mercredi 5 mai 2021 en demi-finale retour de la Ligue des champions de foot. A quelle heure et sur quelle chaîne voir le match ? Quelle composition préparent les deux entraîneurs ? Toutes les infos.

Contraint au résultat nul à l'aller sur son terrain (1-1), le Real Madrid est en ballotage plutôt défavorable avant ce match retour sur la pelouse de Chelsea. Dans l'histoire des Coupes d'Europe, seulement 29 % des équipes ayant concédé ce score à domicile à l'aller se sont en effet qualifiées pour le tour suivant (sur 835 précédents). Néanmoins, les Merengue peuvent opposer à ces statistiques leur grande expérience de ce genre de rendez-vous : sacrés à 13 reprises en Ligue des champions et trois fois d'affilée entre 2016 et 2018, déjà sous les ordres de Zinédine Zidane, ils savent mieux que personne négocier ces matchs couperets. Les chiffres publiés sur les sites de pronostics en ligne leur donnent d'ailleurs l'avantage avant cette deuxième manche. La cote de victoire du Real Madrid ressort ainsi autour de 2,15 euros (pour 1 euro de mise), celle du résultat nul autour de 3,30 euros et celle du succès des Blues autour de 3,50 euros. Rappelons également que seul un succès assurera aux madrilènes une qualification certaine pour la finale de cette Champions League 2020-2021. Les scénarios possibles :

Le Real Madrid qualifié s'il gagne le match retour face à Chelsea ou s'il fait match nul en marquant au moins deux buts (2-2, 3-3...)

Le Real Madrid et Chelsea disputeront la prolongation et une éventuelle séance de tirs au but si le score est de 1-1 au terme du temps réglementaire

Chelsea sera qualifié dans tous les autres cas : match nul sans but (0-0) ou succès des Blues

Vous en avez désormais l'habitude en Ligue des champions : le coup d'envoi de cette demi-finale retour de Champions League entre le Chelsea FC et le Real Madrid sera donné à 21 heures, ce mercredi 5 mai 2021, depuis le stade Stamford Bridge, à Londres.

Dans le camp anglais, le seul absent sera, comme à l'aller, le milieu de terrain croate Matteo Kovacic. Thomas Tuchel ne devrait pas bouleverser sa composition de départ, même si Kai Havertz pourrait venir Concurrencer Timo Werner eu poste d'avant-centre. La compo probable de Chelsea : Mendy - Christensen, Thiago Silva, Rüdiger - Azpilicueta, Kanté, Jorginho, Chilwell - Pulisic, Werner ou Havertz, Mount. De son côté, Zinédine Zidane est à nouveau confronté à des soucis en défense pour ce deuxième round. Si le coach français des Merengue enregistre les retours de blessure de Sergio Ramos et de Ferland Mendy, il devra se passer de Raphaël Varane, touché aux adducteurs. La compo probable du Real Madrid : Courtois - Odriozola, Militao, Ramos, Nacho - Modric, Casemiro, Kroos - Asensio, Benzema, Hazard.

Ce match retour entre Chelsea et le Real Madrid ne bénéficiera pas d'une diffusion en clair. Pour voir le match en direct à la TV, rendez-vous sur la chaîne RMC Sport 1, dont l'accès est conditionné à la souscription d'un abonnement.

Aucun accès gratuit ne sera proposé non plus en ce qui concerne la retransmission en streaming. Pour regarder ce Chelsea - Real Madrid sur Internet, rendez-vous sur la plateforme dédiée de RMC Sport, également réservée aux abonnés.

Newsletter Linternaute.com Voir un exemple inscription Newsletters Les informations recueillies sont destinées à CCM Benchmark Group pour vous assurer l'envoi de votre newsletter. Elles seront également utilisées sous réserve des options souscrites, à des fins de ciblage publicitaire. Vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification de vos données personnelles, ainsi que celui d'en demander l'effacement dans les limites prévues par la loi. Vous pouvez également à tout moment revoir vos options en matière de ciblage. En savoir plus sur notre politique de confidentialité.

Notez par ailleurs que nous vous proposerons de vivre le match en direct commenté sur cette page mercredi soir, avec les temps forts et l'évolution du score en live, puis un large résumé de cette demi-finale retour de Ligue des champions.