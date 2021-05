"Monaco - PSG : Paris devant grâce à Icardi, la finale de la Coupe de France en direct"

MONACO - PSG. Après une erreur de Disasi, Icardi a ouvert le score sur un service de Mbappé. Score et buts en live, résultat, résumé… Vivez le match en direct entre Montpellier et le Paris-SG, ce soir, en finale de la Coupe de France de foot, et découvrez sur quelle chaîne voir le choc à la TV.

22:25 - Icardi dézone beaucoup L'attaquant du PSG Mauro Icardi joue parfois assez bas pour permettre à ses milieux de passer par lui pour construire mais les Parisiens sont trop brouillons. Il manque de la vivacité et les Monégasques ferment très bien les espaces. 22:20 - C'est reparti ! Un changement côté monégasque C'est parti pour cette finale de la Coupe de France entre Monaco et le PSG ! Les Monégasques viennent de donner le coup d'envoi alors que Krépin Diatta remplace Ruben Aguilar ! Changement tactique à venir pour l'ASM. 22:10 - Aguilar : "Tout faire pour corriger le tir" Ruben Aguilar avait la mine des mauvais jours à la mi-temps au micro d'Eurosport. L'ASM est mené dans ce PSG-Monaco mais rien est perdu pour le défenseur monégasque. "Il faut continuer et rien leur laisser. On n'a rien à perdre de toute façon. Maintenant, il va falloir tout faire pour corriger le tir". 22:03 - C'est la mi-temps ! Ce n'est pas le match de l'année. Mais sur un but d'Icardi, le PSG mène 1-0. Le match est riche en erreur technique et pauvre en occasions. Monaco va devoir passer la seconde pour embêter un Paris emprunté. 21:53 - Mbappé en confiance Il réussit presque tout ce qu'il tente. Kylian Mbappé est très en forme dans cette finale de la Coupe de France et se montre très actif sur le flan droite de l'attaque parisienne. Pour l'instant, il est le meilleur joueur de cette rencontre et reste bien seul côté rouge et bleu pour accentuer le score. 21:50 - La belle frappe de Florenzi déviée par Majecki Le PSG se procure une belle occasion ! Sur une action qui a commencé à gauche, les Parisiens l'ont conclue à droite avec une belle frappe de Florenzi. L'Italien a eu tout son temps pour déclencher et cadrer cette belle frappe détournée au-dessus de sa barre par Majecki ! Icardi lui a ensuite reproché de ne pas l'avoir servi... 21:45 - Monaco met la pression Les Parisiens ont beaucoup de mal à construire et les Monégasques se montrent pressants sans pour autant inquiéter Navas pour le moment. Mais, clairement, le PSG n'arrive plus à mettre le pied sur le ballon. 21:39 - Volland un peu court sur un centre de Golovine L'ASM tente de réagir après le but parisien. Suite à un beau mouvement de jeu, Golovine centre au second poteau pour Volland... ou plutôt Ciao Henrique qui était juste derrière, tout seul pour reprendre le ballon. Mais c'est finalement l'Allemand qui a effleuré ce ballon de la tête... qui passe à côté. 21:36 - BUT D'ICARDI !!! BUUuUuuuUuUUUUUttttt pour le PSG !!! Sur une erreur de concentration incroyable de Disasi qui a loupé son contrôle devant sa surface, Mbappé a surgi pour récupérer le ballon et transmettre pour Icardi tout seul face au but ! L'Argentin ouvre le score et permet aux Parisiens de mener 1-0 face à l'AS Monaco ! Cette finale de la Coupe de France est enfin lancé alors qu'on joue la 20e minute ! 21:33 - Quelle sortie de Navas !! Ouh que c'était chaud ! Sur une mauvaise transmission de Danilo pour Marquinhos, le Brésilien qui se trouvait au milieu de terrain a dégagé sur Volland venu le presser. Le ballon a alors pris la direction du but mais Navas a sprinté pour venir avant l'Allemand pour dégager le ballon ! 21:27 - Situation chaude dans la surface monégasque Sur un corner botté par Di Maria, Marquinhos était cherché au premier poteau ! Le ballon a vivoté dans la surface avant que Danilo ne tente sa chance mais sa frappe a été contrée alors qu'elle prenait le chemin du cadre. Première occasion du match pour Paris dans ce Monaco-PSG. 21:25 - Premières minutes calmes Les premières minutes de cette rencontre sont plutôt calmes. Quelques petites erreurs techniques viennent hacher ce début de match. Le rythme peine à s'emballer ! 21:21 - Les Parisiens gênés très haut Les Monégasques impriment un pressing très haut sur des Parisiens logiquement étouffés. Les hommes de Pochettino ont tout de même la possession du ballon. 21:17 - C'est parti ! Voilà ! C'est parti avec un peu de retard pour cette finale entre le PSG et Monaco ! Les Parisiens viennent de donner le coup d'envoi de cette rencontre ! 21:12 - Le petit mot de Macron pour tous les joueurs Emmanuel Macron prend tout son temps pour adresser un mot à chacun des joueurs et des arbitres. La finale de la coupe de France débutera après cette revue d'effectif ! LIRE PLUS

Monaco - PSG : les infos utiles sur la finale de la Coupe de France

La compo de Monaco : Majecki - Disasi, Maripan, Sidibé - Henrique, Aguilar, Tchouaméni, Fofana - Golovine, Ben Yedder, Volland. La compo du PSG : Navas - Florenzi, Marquinhos (c), Kehrer, Diallo - Paredes, Danilo, Gueye - Di Maria, Icardi, Mbappé.

Une diffusion en clair à la télévision est prévue ce soir pour cette finale de la Coupe de France entre Monaco et le PSG, sur France 2. La chaîne Eurosport 2 proposera également la retransmission du match en direct à ses abonnés.

Un accès gratuit sera également proposé en ce qui concerne la retransmission en streaming. Pour voir ce PSG - Monaco sur Internet, rendez-vous le site Internet de France 2, ou sur la plateforme dédiée d'Eurosport (accès payant).

Nous vous proposons par ailleurs de vivre ce Monaco - PSG en direct commenté, ce soir, avec l'évolution du score et le résumé des temps forts en live, puis un débrief complet de cette finale de la Coupe de France de foot 2020-2021 (voir le live ci-dessus).

Newsletter Linternaute.com Voir un exemple inscription Newsletters Les informations recueillies sont destinées à CCM Benchmark Group pour vous assurer l'envoi de votre newsletter. Elles seront également utilisées sous réserve des options souscrites, à des fins de ciblage publicitaire. Vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification de vos données personnelles, ainsi que celui d'en demander l'effacement dans les limites prévues par la loi. Vous pouvez également à tout moment revoir vos options en matière de ciblage. En savoir plus sur notre politique de confidentialité.

Le Paris-SG aborde cette finale de la Coupe de France avec la faveur des pronostics, puisque sa cote de victoire ressort, sur les principaux sites de paris en ligne, à moins de 2 euros (pour 1 euro de mise), tandis que celle attribuée au succès de l'AS Monaco se situe à plus de 4 euros et celle du match nul autour de 3,90 euros.