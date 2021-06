France - Bulgarie : horaire, chaîne TV, compo probable… Les infos du match de foot

FRANCE - BULGARIE. L'équipe de France de football dispute ce mardi 8 juin son deuxième match de préparation à l'Euro 2021, face à la Bulgarie, au Stade de France et devant 5 000 spectateurs. Diffusion TV, streaming… Sur quelle chaîne et à quelle heure voir la rencontre ? Une billetterie est-elle ouverte ? Quelle composition prépare Didier Deschamps ?

L'équipe de France de football retrouve le Stade de France et le public, ce mardi, à l'occasion de son deuxième et dernier match de préparation à l'Euro 2021, face à la Bulgarie. Après avoir évolué devant des tribunes vides la semaine passée face aux Gallois, les Bleus retrouveront du public (5 000 personnes seront autorisées à assister à la rencontre), mais aussi leur milieu de terrain N'Golo Kanté, ménagé mercredi dernier. Le joueur de Chelsea devrait cette fois figurer dans la composition de départ de Didier Deschamps, qui devrait profiter l'occasion pour tester son équipe-type à sept jours du premier match de la France dans ce championnat d'Europe, contre l'Allemagne. "J'avais un petit souci à gérer avant la finale de la Ligue des champions mais c'est derrière moi et je me sens prêt à débuter la compétition", a d'ailleurs indiqué Kanté, présent hier en conférence de presse.

Le sélectionneur des Bleus pourrait donc reconduire son schéma en 4-4-2 en losange. Si Lucas Hernandez et Adrien Rabiot, qui soignaient des petits bobos ces derniers jours, étaient préservés, il seraient sans doute suppléés dans la composition de départ par Lucas Digne et Corentin Tolisso, tandis que le trio Griezmann-Mbappé-Benzema devrait être reconduit en attaque. La compo probable de la France : Lloris - Pavard, Varane, Kimpembe, Digne - Pogba, Kanté, Rabiot ou Tolisso - Griezmann - Benzema, Mbappé.

Notez bien l'horaire du coup d'envoi de ce match France - Bulgarie : il sera donné à 21h10, ce mardi 8 juin 2021, depuis le Stade de France, à Saint-Denis. La rencontre devrait donc se terminer vers 23 heures.

Même si elle se partage la diffusion des matchs de l'équipe de France avec TF1, c'est bien M6 qui assurera la retransmission de ce match face à la Bulgarie. Le duo habituel de la chaîne, composé de Xavier Domergue et Robert Pirès, sera aux commentaires, accompagné de Carine Galli en bord de terrain.

Pour accéder à la retransmission de ce match de préparation à l'Euro 2021 entre la France et la Bulgarie en streaming sur Internet, rendez-vous sur le site Internet 6play (accès gratuit après inscription).

Si le Stade de France pourra donc accueillir du public à l'occasion de ce match amical des Bleus face à la Bulgarie, aucune plateforme de billetterie n'a en revanche été ouverte. Les 5 000 spectateurs qui auront le privilège d'assister à la rencontre seront en effet des invités. Les places seront notamment attribuées des soignants des hôpitaux de Paris mais aussi à des partenaires de la Fédération française de foot. L'accès de ces invités aux gradins sera toutefois conditionné à la présentation d'un pass sanitaire.

Newsletter Linternaute.com Voir un exemple inscription Newsletters Les informations recueillies sont destinées à CCM Benchmark Group pour vous assurer l'envoi de votre newsletter. Elles seront également utilisées sous réserve des options souscrites, à des fins de ciblage publicitaire. Vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification de vos données personnelles, ainsi que celui d'en demander l'effacement dans les limites prévues par la loi. Vous pouvez également à tout moment revoir vos options en matière de ciblage. En savoir plus sur notre politique de confidentialité.

Notez par ailleurs que nous vous proposerons de vivre le match en direct commenté sur cette page, avec le descriptif des temps forts et l'évolution du score en live, puis un résumé complet de ce match de préparation de l'équipe de France pour l'Euro 2021.