Pronostics Euro 2021 : cotes, avis... Quels pronos pour les matchs ce week-end ?

Après le match d'ouverture vendredi, l'Euro 2021 de football se poursuit ce week-end avec six matchs au programme. Vous souhaitez pronostiquer en famille, entre amis, collègues ou sur des sites de paris en ligne ? Voici les cotes et quelques conseils de la rédaction pour faire la différence !

L'Euro de football est lancé et les fans vont pouvoir vivre un vrai week-end de matchs avec pas moins de six rencontres au programme entre samedi et dimanche dont des chocs très attendus comme Belgique-Russie ou Angleterre-Croatie. Comme à chaque grande compétition, c'est aussi l'heure des pronostics en tout genre. Pour cet Euro 2021, vous avez décidé de vous lancer et de jouer entre amis ou collègues ? Voici quelques astuces et idées de pronostics pour les premiers matchs de l'Euro.

2e match de l'Euro 2021, ce Pays de Galles-Suisse n'est pas évident à pronostiquer, même pour des suiveurs assidus du football. Le Pays de Galles a impressionné en 2016 (demi-finale) mais la Suisse est désormais un pays habitué des phases finales et n'est jamais à prendre à la légère en phase de groupes. Betclic voit d'ailleurs davantage une victoire des coéquipiers de Xerdan Shaqiri, cotée à 2,25 euros contre 3,05 pour un match nul et 3,75 pour une victoire galloise de Gareth Bale et les siens. Unibet se montre plus prudent avec une victoire suisse cotée à 2,25 euros, un match nul à 3,12 euros et une victoire galloise cotée à 3,90 euros.

Les pronostics de la rédaction de Linternaute.com :

Guillaume Bardou (co-responsable du site) : "0-2, le Pays de Galles assumant son statut d'outsider avec Bale et Ramsey en leaders devant les jeunes Wilson, Roden ou Ampadu".

Jérôme Desmas (responsable de la rubrique sport) : "1-1".

Florian Grégoire (rédacteur, auteur de nombreux lives de foot sur Linternaute.com) : "Ancien demi-finaliste, le Pays de Galles doit s'imposer pour lancer son Euro. Victoire 1-0."

Choc scandinave entre Danois et Finlandais dans le groupe B de l'Euro 2021. Le Danemark a davantage de références puisque le voisin finlandais s'apprête à disputer sa toute première phase finale de grande compétition. Unibet donne d'ailleurs guère de chances aux Finlandais, avec une grosse cote à 9,25 contre 1,46 pour une victoire danoise et 4,40 pour un match nul. Betclic voit une victoire danoise à 1,46 contre 4,20 pour un match nul et 8,45 pour une victoire finlandaise.

Les pronostics de la rédaction de Linternaute.com :

Guillaume Bardou (co-responsable du site) : "1-0 pour les Danois sans briller ni trembler".

Jérôme Desmas (responsable de la rubrique sport) : "3-0, victoire nette et sans bavure de Christian Eriksen et ses coéquipiers".

Florian Grégoire (rédacteur, auteur de nombreux lives de foot sur Linternaute.com) : "Le Danemark pourrait être l'une des surprises de cet Euro. Victoire facile 2-0."

L'entrée en lice des Belges, troisième de la dernière Coupe du monde, s'annonce comme l'un des temps forts du week-end, surtout face à une équipe russe qui avait créé la surprise en 2018 à domicile, éliminant notamment l'Espagne. Pour ce choc du samedi soir, les sites de pronostics misent tous sur une victoire des coéquipiers d'Eden Hazard, un succès coté à 1,72 seulement sur Betclic contre 3,80 pour un match nul et 5,45 pour un succès russe. Unibet est tout proche : 1,71 pour un succès belge, 3,80 pour un match nul, 5,45 pour une victoire russe.

Les pronostics de la rédaction de Linternaute.com :

Guillaume Bardou (co-responsable du site) : "3-1, la Belgique devrait encore démarrer tambour battant la compétition. Reste à savoir si elle tiendra sur la longueur cette fois..."

Jérôme Desmas (responsable de la rubrique sport) : "2-0, sans surprise".

Florian Grégoire (rédacteur, auteur de nombreux lives de foot sur Linternaute.com) : "Emmené par un Lukaku flamboyant, la Belgique est l'une des favorites de cet Euro, victoire 2-0 avec au moins un but de son attaquant star."

Deuxième gros choc du week-end, idéal pour un dimanche après-midi ! Finaliste de la dernière Coupe du monde, la Croatie arrive à l'Euro avec force mais aussi doutes en raison d'une génération vieillissante ou déjà en retraite internationale (Ivan Rakitic notamment). Luka Modric, Ivan Perisic, Ante Rebic ou l'ancien Lyonnais Dejan Lovren sont eux bien là. Tout l'inverse d'une Angleterre gonflée à bloc avec ses jeunes pousses comme Phil Foden, Reece James, Jadon Sancho ou Jude Bellingham et son taulier en attaque Harry Kane. Betclic mise à fond sur une victoire anglaise cotée à 1,68 contre 3,80 pour un match nul et 5,85 pour un succès croate. Unibet voit de même avec un succès anglai à 1,68 contre 3,90 pour un match nul et 5,95 pour une victoire croate.

Les pronostics de la rédaction de Linternaute.com :

Guillaume Bardou (co-responsable du site) : "2-1 pour l'Angleterre qui va ravir son public mais aussi se mettre une grosse pression pour la suite de la compétition. Le tube du premier tour avant de craquer en phase finale ?"

Jérôme Desmas (responsable de la rubrique sport) : "L'Angleterre, emmenée par ses jeunes talents (Foden, Mount), semble armée pour dominer les vice-champions du monde croates. 2-1 pour les Anglais

Florian Grégoire (rédacteur, auteur de nombreux lives de foot sur Linternaute.com) : "Le premier vrai gros choc de cet Euro ! Si le match s'annonce rude, l'Angleterre devrait avoir une longueur d'avance grâce à son attaque, 1-0."

C'est le Petit Poucet de la compétition, la Macédoine du Nord participe à son premier Euro et débute la compétition par l'adversaire le plus abordable sur le papier, l'Autriche. La seule star macédonienne se nomme Goran Pandev qui a fait de belles heures en Serie A et s'apprête à vivre à 37 ans le couronnement de sa carrière internationale. En face, l'Autriche part favorite avec en relais de son joueur majeur David Alaba une jeune génération pleine de promesses menée par le milieu du RB Leipzig Marcel Sabitzer. De quoi enfin remporter un premier succès en phase finale de l'Euro ? Cela semble le moment ou jamais. Unibet voit d'ailleurs un succès autrichien à 1,68 contre, 3,60 un match nul et 6,95 une victoire macédonienne. Betclic est très légèrement moins optimiste pour les Autrichiens avec une victoire cotée à 1,70 contre 3,60 pour un match nul et 6,15 une victoire macédonienne.

Les pronostics de la rédaction de Linternaute.com :

Guillaume Bardou (co-responsable du site) : "1-0 pour l'Autriche, sans briller ni impressionner mais qui signe une victoire historique pour elle grâce à Arnautovic."

Jérôme Desmas (responsable de la rubrique sport) : "0-1, la première grande sensation de l'Euro avec la Macédoine du Nord qui crée la surprise".

Florian Grégoire (rédacteur, auteur de nombreux lives de foot sur Linternaute.com) : "Petit poucet, la Macédoine du Nord n'a rien à perdre mais l'Autriche devrait s'imposer facilement, victoire 2-0."

Dernier match du week-end, ce Pays-Bas-Ukraine devrait permettre de davantage jauger une équipe néerlandaise annoncée tout d'abord comme l'une des favorites de l'Euro mais qui a perdu gros avec la blessure en cours de saison de Virgil Van Dijk son colosse défensif. Avec les anciens prodiges de l'Ajax Mathis De Ligt en défense et Frenkie De Jong au milieu, les "Oranje" sont quand même bien pourvus. Le leader offensif se nomme évidemment Memphis Depay, en partance de Lyon cet été. A noter que les supporters parisiens surveilleront de près ce dimanche le match de Georginio Wijnaldum, la nouvelle recrue du PSG. En face, l'Ukraine a davantage fait parler ces derniers jours pour son maillot au message jugé politique et finalement refusé par l'UEFA. Unibet Betclic misent évidemment sur les Pays-Bas avec un succès coté entre 1,65 et 1,66 contre 3,75 à 3,80 pour un match nul et 6,40 et 6,50 pour une victoire ukrainienne.

Les pronostics de la rédaction de Linternaute.com :