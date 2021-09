France - Bosnie : les Bleus dominateurs, le match en direct !

Les Bleus ont mis le pied sur le ballon et dominent cette première mi-temps. Pour l'instant les Français manquent de précision dans le dernier geste mais l'ouverture du score semble proche.

Le milieu de terrain de l'AS Roma réalise un début de rencontre sérieux. Appliqué et placé derrière Lemar et Pogba, il est au niveau de ses coéquipiers dans les premières minutes de ce France - Bosnie.

Long ballon de Paul Pogba en direction de Mbappé. Le cuir est repoussé par la défense de la Bosnie et arrive dans les pieds du Madrilène qui tente sa chance. Sa frappe est contrée et captée par Sehic.

Les Bleus ont débuté la rencontre pied au plancher. Ça combine bien, notamment entre Pogba-Benzema et Mbappé. La différence face aux Bosniens se fait aussi au niveau du pressing. Les Français récupèrent le ballon très haut.

20:37 - Deschamps promet des changements

Le sélectionneur tricolore a confirmé qu'il y aurait des changements dans le onze titulaire des Bleus pour les trois prochains matchs de qualification pour l'Euro 2022 : "Sur les trois matches, je sais que je serais amené à faire des changements dans le onze de départ. Ce n'est pas changer pour changer mais il est fort probable que sur les trois onze qui débuteront les trois matches, ce ne soit pas les mêmes." On devrait donc avoir quelques surprises lors des prochaines rencontres, et pas seulement à cause des blessures.