Glasgow Rangers - Lyon : horaire, diffusion TV, compo… Tout sur le match de foot

RANGERS - LYON. L'OL se déplace à Glasgow, ce jeudi 16 septembre 2021, pour le compte du groupe A de la Ligue Europa de foot. TV, streaming… Sur quelle chaîne et à quelle heure voir le match ? Découvrez aussi la composition probable de chaque équipe.

Après une saison sans match européen, Lyon retrouve la scène continentale, ce jeudi, avec un déplacement sur la pelouse des Glasgow Rangers, qui pourrait déjà permettre au vainqueur du jour, si vainqueur il y a, d'envisager la qualification pour les 16e de finale de cette Europa League (l'OL devra terminer à l'une des deux premières places du classement de sa poule, qui abrite aussi Bröndby et le Sparta Prague). Une compétition que les hommes de Peter Bosz abordent d'ailleurs avec appétit. "On veut beaucoup de matches et on veut jouer deux fois par semaine, a expliqué hier l'entraîneur de la formation rhodanienne, en conférence de presse. On peut le faire, ce n'est pas un problème, les joueurs sont en forme. Notre ambition est de gagner tous les matches".

L'horaire choisi pour ce match de poule de Ligue Europa entre les Glasgow Rangers et l'Olympique lyonnais est assez classique : le coup d'envoi sera donné à 21h, ce jeudi 16 septembre 2021, depuis le l'Ibrox Stadium, par l'arbitre suédois Andreas Ekberg.

Pour son entrée en lice dans cette Europa League, l'l sera privé ce soir de Léo Dubois, Moussé Dembélé et Timo Kadewere, tous blessés. Malo Gusto et Islam Slimani devraient donc figurer dans la composition de départ de Peter Bosz. La compo probable de Lyon : Lopes - Gusto, Denayer, Diomandé, Emerson - Guimaraes, Caqueret - Paqueta, Aouar, Toko Ekambi - Slimani. Du côté écossais Steven Gerrard devrait opter pour un schéma en 4-3-3. La compo probable des Glasgow Rangers : McGregor - Tavernier, Goldson, Balogun, Barisic - Aribo, Davos, Kamara - Roof, Morelos, Kent.

Bonne nouvelle pour les supporters de l'OL : ce match face aux Glasgow Rangers bénéficiera d'une diffusion en clair à la TV française ce soir, sur W9. A noter que la chaîne Canal+ Sport proposera également la retransmission de la rencontre en direct.

Pour regarder ce match de foot entre les Glasgow - Rangers et l'OL en streaming, il faut vous diriger vers la plateforme 6play (accès gratuit) ou vers le site Internet de Canal+ ( abonnement payant).

Newsletter Linternaute.com Voir un exemple inscription Newsletters Les informations recueillies sont destinées à CCM Benchmark Group pour vous assurer l'envoi de votre newsletter. Elles seront également utilisées sous réserve des options souscrites, à des fins de ciblage publicitaire. Vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification de vos données personnelles, ainsi que celui d'en demander l'effacement dans les limites prévues par la loi. Vous pouvez également à tout moment revoir vos options en matière de ciblage. En savoir plus sur notre politique de confidentialité.

Notez également que nous vous proposerons de vivre ce match Glasgow Rangers - Lyon en direct commenté ce jeudi soir, avec l'évolution du score et le descriptif des meilleures actions en live, puis un large résumé de la rencontre.