Marseille - Galatasaray : pronostic, chaîne TV, composition… Tout savoir du match de foot

OM - GALATASARAY. L'Olympique de Marseille reçoit la formation turque, ce jeudi 30 septembre 2021, au stade Vélodrome, en phase de poules de l'Europa League. Diffusion TV, streaming… Sur quelle chaîne voir le match en direct ? Découvrez aussi la cote et la compo probable de chaque équipe.

Après avoir concédé un nul pour son entrée en lice dans cette Europa League 2021-2022, sur la pelouse du Lokomotiv Moscou, il y a deux semaines, l'Olympique de Marseille espère décrocher sa première victoire, aujourd'hui, devant son public, face à une équipe du Galatasaray Istanbul qui compte déjà trois points (succès contre la Lazio Rome lors de la première journée). "Ce match est vital pour nous en Europa League", a même estimé hier Jorge Sampaoli, l'entraîneur de l'OM, avant de tracer le chemin à suivre pour dominer la formation turque : "Il faudra jouer proche du ballon, subir la pression de Galatasaray qui joue très bien sans ballon, et travailler sur la possession du ballon et les transitions". L'OM part quoi qu'il en soit avec les faveur des pronostics puisque sa cote de victoire ressort autour de 1,65 euro (pour 1 euro de mise, tandis que celle de son adversaire se situe à plus de 5 euros.

Notez bien l'horaire du coup d'envoi de ce match d'Europa League entre l'OM et Galatasaray : il sera donné à 21 heures, ce jeudi 30 septembre 2021, depuis le stade Vélodrome de Marseille, par l'arbitre polonais Pawel Raczkowski.

Bonne nouvelle pour les fans de l'OM : une diffusion en clair est prévue ce soir pour cette rencontre face à Galatasaray, sur W9. Notez que la chaîne Canal+ Sport proposera également la retransmission du match en direct à ses abonnés.

Une retransmission en streaming est également prévue pour ce match Marseille - Galatasaray : rendez-vous sur le site Internet 6play (accès gratuit) ou sur la plateforme de Canal+, accessible sur abonnement payant.

Jorge Sampaoli dispose d'un effectif au complet puisque l'attaquant polonais Arkadiusz Milik fait son retour dans le groupe. Steve Mandanda, cantonné au rôle de doublure en Ligue 1, pourrait retrouver une place de titulaire . La compo probable de l'OM : Mandanda ou Lopez - Caleta-Car, Balerdi, Peres - Rongier, Gueye, Payet, Guendouzi - Ünder, Milik, De la Fuente. La composition de départ de la formation stambouliote devrait, elle, être articulée en 4-2-3-1. La compo probable de Galatasaray : Muslera - Yedlin, Nelsson, Marcao, Van Aanholt - Cicaldau, Kutlu - Kilinc, Morutan, Aktürkolglu - Diagne.

Notez par ailleurs que nous vous proposerons de vivre le match en direct commenté sur cette page, avec le descriptif des temps forts et l'évolution du score en live, puis un résumé complet de cette rencontre de poule de Ligue Europe entre l'Olympique de Marseille et Galatasaray.