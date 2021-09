OM - Galatasaray : Marseille est bousculé, le match en direct

Les supporters turcs ont jeté des fumigènes sur la pelouse près du poteau de corner devant eux et font éclater de nombreux pétards. M. Raczkowski interrompt le match en attendant que le calme revienne...

Voilà la première occasion pour l'OM ! Sur le côté droit, Cengiz Ünder se remet sur son pied gauche et enroule un ballon en direction de la lucarne opposée. Muslera est obligé de se détendre de tout son long pour détourner du bout des doigts en corner ! Cela ne donne rien pour l'OM derrière.

Le joueur roumain de Galatasaray, Cicaldau, tente sa chance à environ 25 mètres du but marseillais mais le milieu de terrain ne parvient pas à cadrer et Pau Lopez peut regarder ce ballon sortir tranquillement.

Le défenseur de Galatasaray Marcao reste au sol après un pressing un peu trop intense de la part d'Amine Harit dans la surface turque, mais il finit par se relever et le jeu peut reprendre.

Sur un coup franc excentré sur la gauche en faveur de l'OM, Dimitri Payet recherche ses coéquipiers dans la zone du point de penalty mais c'est un peu trop long et Muslera peut directement se saisir du ballon.

21:22 - Boey réclame un penalty pour Galatasaray

Sacha Boey réclame un penalty après une main d'Alvaro Gonzalez et s'arrête de jouer quelques instants avant de reprendre. M. Raczkowski lui fait signe de continuer et le VAR confirme sa décision quelques instants plus tard.