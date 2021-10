"Italie - Espagne : Torres ouvre le score, le match de Ligue des nations en direct !"

Le capitaine de la Nazionale quitte ses partenaires après un coup de coude dans un duel aérien sur Busquets. Deuxième carton jaune pour le Turinois et exclusion de Bonucci.

21:22 - Temps fort espagnol

L'Espagne trouve ses marques au milieu de terrain, Koke et Gavi montent en puissance depuis quelques minutes et ça sent dans les phases de possession de la Roja.