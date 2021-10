France - Belgique : pronostic, diffusion TV, compo… L'actu du match de Ligue des nations

FRANCE - BELGIQUE. L'équipe de France de foot affronte les Diables Rouges, ce jeudi 7 octobre 2021, pour une place en finale de la Ligue des nations. TV, streaming… Sur quelle chaîne et à quelle heure voir le match en direct ? Découvrez également la composition probable de chaque équipe.

L'équipe de France part à la conquête d'un nouveau titre à l'occasion du Final Four de la Ligue des nations de football et la demi-finale face à la Belgique, ce jeudi. Le pronostic s'annonce difficile à établir entre deux déçus du dernier Euro (les Bleus éliminés en huitième de finale, les Diables Rouges en quart de finale), mais ce sont les hommes de Didier Deschamps qui partent légèrement favoris si l'on en croit les chiffres publiés sur les principaux sites de paris en ligne. Leur cote de victoire s'établit ainsi autour de 2,60 euros tandis que celle de leur adversaire se situe à environ 3 euros. "On a envie de relever ce défi et de donner de la joie à nos supporters", a indiqué Raphaël Varane, qui a également écarté l'idée de revanche, trois an après la demi-finale de Coupe du monde remportée par les Bleus : "C'est du passé, ça fait partie de l'histoire. Ça a été un événement marquant pour nous et pour eux aussi. Sur le match qui est à venir, ce sont surtout deux grosses équipes qui s'affrontent avec l'objectif d'atteindre une finale, avec un trophée en jeu".

Notez bien l'horaire du coup d'envoi de cette deuxième demi-finale de la Ligue des nations entre l'équipe de France et la Belgique : il sera donné à 20h45, ce jeudi 7 octobre 2021, depuis l'Allianz Stadium de Turin (Italie) , par l'arbitre allemand Daniel Siebert.

Ce match France - Belgique bénéficiera d'une diffusion en clair à la TV française ce jeudi soir : c'est TF1, qui assurera la retransmission du match en direct, avec les commentaires du tandem habituel de la chaine, Grégoire Margotton - Bixente Lizarazu.

Pour accéder à la retransmission de cette demi-finale de la Ligue des nations en streaming sur Internet, rendez-vous sur le site Internet tf1.fr (accès gratuit après inscription).

Didier Deschamps a laissé entendre cette semaine qu'il pourrait reconduire le schéma en 3-5-2 qui lui avait donné satisfaction le mois dernier contre la Finlande. Néanmoins, le sélectionneur ne dispose pas de véritable spécialiste du rôle de piston sur le côté droit et pourrait confier ce rôle à Benjamin Pavard. Sur le flanc gauche, la solution la plus naturelle serait de titulariser Theo Hernandez. La compo probable de l'équipe de France : Lloris - Upamecano, Varane, L. Hernandez - Pavard, Pogba, Rabiot, T. Hernandez - Griezmann - Mbappé, Benzema. Du côté belge, Roberto Martinez devrait organiser sa composition de départ 3-4-3. La compo probable de la Belgique : Courtois - Alderweireld, Boyata, Vertonghen - Castagne, Tielemans, Witsel, T. Hazard - De Bruyne, Lukaku, E. Hazard.

Notez par ailleurs que nous vous proposerons de vivre le match en direct commenté sur cette page, avec le descriptif des temps forts et l'évolution du score en live, puis un résumé complet de cette demi-finale de la Ligue des nations de foot entre la France et la Belgique.