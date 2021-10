"France - Belgique : les Belges prennent le large, le match de Ligue des nations en direct !"

FRANCE - BELGIQUE. Les Belges mènent au score après deux buts de Carrasco et Lukaku. Score et buts en en live, résultat, résumé... Vivez le match en direct entre l'équipe de France de foot et la sélection belge, ce soir, en demi-finale de la Ligue des nations 20-2021

France - Belgique en direct

21:32 - C'est la pause ! Dans une ambiance terne au vu des restrictions, les Bleus sont menés 2-0 après avoir encaissé 2 buts coup sur coup en fin de cette première période. C'est la mi-temps, donc au Juventus Stadium.

21:30 - Et encore une frappe, signée Hazard Eh bien c'est diablement compliqué pour les Bleus !! Les Français ne voient plus le jour. Et Eden Hazard tente sa chance d'un peu plus loin mais le portier de l'équipe double championne du Monde s'est interposé assez aisément !

21:27 - Le deuxième but belge !!! OH LE COUP DUR pour les Bleus !!! Les 2 buts belges pris coup sur coup !! Lancé dans la profondeur dans la surface de réparation, Lukaku était dans un angle fermé mais ne s'est pas posé de question et a frappé fort sous la barre ! Hugo Lloris ne peut rien faire !! Et ça fait 2-0 pour les Belges !

21:23 - But pour la Belgique !!! OH LE BUT pour la Belgique !!! Trouvé par De Bruyne sur son côté gauche, Carrasco était en 1 contre 1 avec Pavard. Intérieur-éxtérieur, le Belge a ensuite frappé premier poteau pour tromper Lloris qui cette fois-ci, ne peut rien faire ! Il y avait un trou de souris et Carrasco s'y est engouffré ! 1-0 pour la Belgique !

21:19 - Un match qui manque de profondeur C'est une succession de phases de possession de balle qui vient casser le rythme du match. Il y a peu d'espace de part et d'autre et cela empêche de rendre ce deuxième quart d'heure très mouvementé. Après les Bleus, c'est autour des Belges de dominer.

21:15 - Quel tacle de Koundé !! Oh c'est parfait !! Le tacle salvateur de Jules Koundé !! Après sa petite boulette en début de match qui a failli profiter à De Bruyne, le Sévillan a sorti un tacle superbe sur Eden Hazard qui était entré dans la surface et s'apprêtait à armer sa frappe !

21:06 - Les Belges, solides défensivement C'est deux murs, opaques l'un et l'autre, qui se dressent face au Français quand les Bleus ont le ballon. Et, au vu de leur manque de mouvement, les hommes du plat pays ne sont pas inquiétés et coulissent parfaitement pour fermer les portes. Le rythme à quelque peu baissé.

20:59 - Un premier quart d'heure animé Superbe début de match. On joue depuis un quart d'heure et c'est assez plaisant. Les deux équipes se projettent facilement de l'avant mais ce son les Belges qui aboutissent leurs actions par une frappe. Mbappé est un danger permanent pour le moment !

20:52 - Mbappé met le feu dans la défense des Belges ! Le festival de Kylian Mbappé dans la défense des Diables Rouges ! Le Français est entré dans la surface à toute vitesse pour passer Courtois, venu se jeter dans ses pieds... le ballon était poussé un peu trop fort mais Mbappé l'a subtilement talonné ! Malheureusement la balle est revenu sur un Belge ! Quelle occasion !

20:49 - La parade sublime de Lloris !!! QUELLE PARADE DE LLORIS !! Sur un déboulé, Lukaku a centré côté droit, le ballon est arrivé fort sur Jules Koundé qui n'a pas pu contrôler le cuire... et Kévin De Bruyne a pu en profiter pour frapper à moins de 10 mètres des buts ! C'était cadré, mais Lloris a sorti une parade réflexe absolument extraordinaire ! La main ferme du gardien des Bleus sauve l'équipe de France !

20:45 - C'est parti ! France - Belgique : c'est parti ! Le coup d'envoi de cette rencontre vient d'être donné par les Belges et Romelu Lukaku !

20:40 - Les joueurs sur la pelouse ! Les 22 acteurs de ce France - Belgique viennent d'entrer sur la pelouse de ce Juventus Turin, loin d'être plein en raison des mesures anti-Covid. Les hymnes, et le match pourra débuter !

20:30 - France - Belgique, comme un air de déjà vu L'équipe de France et son homologue de Belgique ne se sont plus affrontées depuis la fameuse demi-finale de la Coupe du monde 2018, qui avait souri aux Bleus (1-0) mais que les Diables Rouges avaient eu bien du mal à digérer, se fendant de déclarations amères après le match ("On a perdu contre une équipe qui ne joue à rien, qui défend ; c'est dommage pour le foot que la Belgique n'ait pas gagné", avait notamment regretté le gardien de but belge Thibaut Courtois). Si les joueurs et les sélectionneurs ont tenté de balayer ce concept de revanche avant la rencontre du jour, nul doute que le "chambrage" devrait se poursuivre ce soir entre les supporters des deux pays voisins, quel que soit le résultat de cette demi-finale de Ligue des nations.

20:23 - Où voir le match ? Cette demi-finale de la Ligue des Nations sera retransmise ce soir sur TF1. Un match en clair donc qu'il est également possible de suivre sur leur site Internet : tf1.fr. La rencontre sera commenté par l'ineffable duo Grégoire Margotton - Bixente Lizarazu.

20:15 - Une place en finale face à l'Espagne Les Bleus vont affronter dans une demi-heure maintenant leurs voisins belges pour une place en finale de la Ligue des Nations. En cas de victoire l'une des deux équipes affrontera l'Espagne qui s'est imposée hier soir face à l'Italie dans une revanche de la dernière finale de l'Euro. Avec un doublé de Ferran Torres, la Roja l'a emporté 2 buts à 1 face à la Squadra Azzura. Le but de Pellegrini en fin de match n'avait servi à rien à part pour y mettre un peu de suspense. France - Espagne ou Belgique - Espagne ? Faites vos jeux.

20:07 - France - Belgique à Turin La France jouera face à la Belgique ce soir dans le Juventus Stadium de Turin. Le coup d'envoi est quant à lui programmé pour 20h45 ! Soyez à l'heure ! Les joueurs @equipedefrance sont à l'échauffement #JuventusStadium #rmclive pic.twitter.com/J8PTrfYgEs — Jano Resseguié (@Jano_Resseguie) October 7, 2021

19:59 - La composition de la Belgique Et voici le 11 de départ des Diables Rouges. La Belgique affrontera les Bleus en 3-5-2 avec Lukaku en pointe et le Lyonnais Denayer en défense. La compo officielle : Courtois - Alderweireld, Denayer, Vertonghen - Castagne, Tielemans, Witsel, Ferreira Carrasco - De Bruyne, Lukaku, E. Hazard

19:54 - La composition de l'équipe de France Voici la composition des Bleus pour ce France - Belgique ! Didier Deschamps fait confiance aux frères Hernandez pour cette rencontre. La compo officielle : Lloris - Koundé, Varane, L.Hernandez - Pavard, Rabiot, Pogba, T.Hernandez - Griezmann - Benzema, Mbappé.

19:47 - Le bilan des confrontations entre les deux équipes Avant ce nouveau France - Belgique, les deux sélections se sont affrontées à 74 reprises sur la scène internationale depuis 1904. Le bilan est assez serré mais la balance des résultats penche en faveur des Diables Rouges, qui totalisent 30 victoires, 19 nuls et 25 défaites. Néanmoins, cet historique comprend de nombreux matchs amicaux et la sélection belge n'a plus battu sa rivale en match officiel depuis le mois de septembre 1981.

19:33 - Hugo Lloris : "Il y a quelque chose dans l’air" Avant ce France - Belgique, le capitaine des Bleus a avoué devant les médias que la pression des grandes compétitions était au rendez-vous pour ce Final Four de la Ligue des nations. "On est arrivés lundi à Clairefontaine et on sent qu’il y a quelque chose dans l’air, a-t-il noté. On se prépare à disputer une demi-finale face à un adversaire, la Belgique, que nous respectons beaucoup de par ses résultats ces dernières années, sa régularité et son jeu séduisant. Il y a des sourires mais on sent qu’il y a de l’enjeu. On se prépare avec la bonne motivation pour réaliser une grande performance".

19:20 - Varane : "Entretenir la dynamique positive" Présent cette semaine en conférence de presse, Raphaël Varane a bien sûr évoqué ce France - Belgique ("On a envie de relever ce défi et de donner de la joie à nos supporters") mais aussi les derniers mois difficiles qu'ont traversés les Bleus : "La confiance, ça évolue constamment dans le foot. Parfois on a moins de réussite, parfois ça bascule entre notre faveur. Quand on a enchaîné des matches nuls, il a pu y avoir moins de confiance, mais ce sont les aléas du très haut niveau. On a très bien fini le dernier stage (avec une victoire 2-0 contre la Finlande). On en avait besoin pour relancer une dynamique, pour retrouver cette confiance. Il faut s'appuyer là-dessus pour continuer à entretenir cette dynamique positive et avoir un nouvel élan. On sait qu'il faut cette énergie, cette petite folie parfois dans le jeu pour créer la confiance".

19:07 - L’interrogation Pavard Ce système en 3-4-3 ou 3-4-2-1 paraît taillé pour l'équipe de France actuelle à bien des égards, en permettant à de nombreux joueurs d'évoluer dans leur position préférentielle, notamment en attaque, où Didier Deschamps n'a pas encore trouvé la meilleure formule pour associer Antoine Griezmann, Karim Benzema et Kylian Mbappé. Positionner le premier nommé en meneur de jeu en soutien des deux autres pourrait permettre de résoudre l'équation, sans menacer l'équilibre de l'équipe. Néanmoins, ce système nécessite de disposer sur les côtés de deux joueurs habitués à jouer le rôle de "piston". Et si Theo Hernandez possède a priori le profil idéal, sur le côté gauche, cela semble moins évident pour Benjamin Pavard, pressenti pour être son pendant coté droit contre la Belgique. Le joueur du Bayern Munich, formé au poste de défenseur central, s'est certes brillamment reconverti en latéral mais sa capacité à être efficace sur le plan offensif pose encore question.

18:55 - Quel onze de départ pour les Bleus ? La composition de la liste, avec pas moins de six joueurs capables d'évoluer en charnière centrale (Pavard, Koundé, Upamecano, Varane, Kimempe, L. Hernandez) et les propos tenus par Didier Deschamps la semaine passée le laissaient présager : l'équipe de France de football devrait évoluer dans un schéma à trois défenseurs axiaux, deux pistons sur les côtés et son trio de stars en attaque, aujourd'hui, contre la Belgique, pour cette demi-finale de la Ligue des nations. C'est en tout ce qui est ressort de la mise en place tactique effectuée hier. Selon les informations de L'Equipe, Raphaël Varane serait entouré de Jules Koundé et Lucas Hernadez en défense, tandis que les couloirs seraient occupés par Benjamin Pavard, à droite, et par Theo Hernandez, à gauche. En attaque, Antoine Griezmann évoluerait en soutien de Karim Benzema et Kylian Mbappé.

18:42 - Mbappé très attendu ce soir Kylian Mbappé s'est en quelque sorte ajouté de la pression, cette semaine, avant ce France - Belgique en accordant plusieurs interviews à la presse française, où il a fait point sur sa situation au PSG mais lors desquelles il est également revenu sur son été agité avec les Bleus (les critiques de Giroud qu'il a mal perçues, son penalty raté lors de l'Euro...), laissant même entendre qu'il avait songé à mettre sa carrière internationale entre parenthèses. Après cette démonstration d'orgueil, l'attaquant devra répondre ce soir sur le terrain. "Le plus important, c'est qu'on a pu discuter tous les deux bien avant ses interviews, a évacué hier Didier Deschamps. Le plus important pour moi, c'est le discours que j'ai en interne avec les joueurs. Kylian est heureux d'être là et ce qui est passé, est passé".