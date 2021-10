Lazio - OM : horaire, chaîne TV, compo… Les infos du match d'Europa League

LAZIO - OM. L'Olympique de Marseille défie la Lazio Rome, ce jeudi 21 octobre 2021, dans le groupe E de la Ligue Europa de foot. Diffusion TV, streaming… Sur quelle chaîne et à quelle heure voir le match ? Découvrez également la composition probable de l'équipe olympienne.

L'OM soit proposer un match de prestige et à enjeu, ce jeudi, sur la pelouse de la Lazio Rome, pour le compte de la troisième journée de la Ligue Europa. Après avoir concédé deux nuls, l'Olympique de Marseille si situe en effet à la troisième place du classement de sa poule (derrière Galatasaray et la Lazio, devant et doit désormais engranger les points s'il veut conserver ses espoirs de qualification pour les 16e de finale de la compétition. "Nous sommes dans un groupe relevé, qui pourrait être un groupe de Ligue des champions", a souligné cette semaine l'attaquant olympien Cengiz Ünder, avant de d'indiquer, confiant : "Nous avons une bonne équipe et je pense que nous allons nous qualifier pour la phase à élimination directe". Ce discours en forme de méthode Coué trouvera-t-il un prolongement sur le terrain ?

Notez bien l'horaire du coup d'envoi de ce match de l'Europa League de foot entre la Lazio Rome et l'Olympique de Marseille : il sera donné à 18h45, ce jeudi 21 octobre 2021, depuis le Stadio Olimpico par l'Allemand Deniz Aytekin, l'arbitre de la rencontre.

Jorge Sampaoli devrait à nouveau organiser sa composition de départ en 3-4-3 pour ce match face à la Lazio Rome, avec les titularisations possibles de Gerson et Balerdi, qui n'étaient pas dans le onze de départ le week-end dernier contre Lorient. La compo probable de l'OM : Lopez - Saliba, Balerdi, Peres - Rongier, Kamara, Guendouzi, Payet - Ünder, Milik, De La Fuente.

Ce match de foot Lazio - OM ne bénéficiera pas d'une diffusion en clair à la TV ce jeudi : RMC Sport 1 sera la seule chaîne à proposer la retransmission du match en direct

Pour regarder cette rencontre entre la Lazio Rome et l'Olympique de Marseille en streaming sur Internet, il faut vous diriger vers le site Internet dédié de RMC Sport. L'accès au flux vidéo est conditionné à la souscription d'un abonnement payant.

Linternaute.com vous propose de vivre jeudi soir, sur cette page, ce match Lazio - OM en direct commenté, avec l'évolution du score et le résumé des meilleures actions. Vous pourrez aussi découvrir, après le coup de sifflet final, un résumé complet de la rencontre et les premières réactions des joueurs et des entraîneurs.