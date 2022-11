"DIRECT. Liste Deschamps : déjà des noms, quelles surprises pour l'équipe de France ?"

Là aussi, l'incertitude plane. Selon les dernières informations de RMC ou L'Equipe, Mike Maignan devrait bien être dans la liste de Didier Deschamps pour la Coupe du monde. Problème, le gardien du Milan AC est toujours blessé à la cuisse et le staff de l'équipe de France se laisserait jusqu'à lundi prochain, date du rassemblement, pour prendre une décision définitive.

Presnel Kimpembe , titulaire lors de l'Euro 2021 et cadre de l'équipe de France, sera-t-il du voyage au Qatar ? Même s'il devrait être dans le groupe du PSG pour le dernier match de championnat ce week-end, le défenseur souffrirait d'une blessure au tendon d'Achille et pourrait ne pas jouer le premier match du Mondial, un critère indispensable pour être du voyage selon Didier Deschamps. Mais selon le Figaro, le défenseur du PSG sera bien dans la liste.

14:30 - Trois noms pour deux places au milieu ?

L'une des grosses incertitudes de la liste de Deschamps pour la Coupe du monde concerne le milieu de terrain de l'équipe de France. Avec les absences de Pogba et Kanté, les cartes ont été redistribuées. À l'heure actuelle, le staff de Didier Deschamps serait en pleine hésitation entre les Marseillais Mattéo Guendouzi et Jordan Veretout et le milieu de terrain du Real Madrid Eduardo Camavinga.