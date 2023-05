Liste de Deschamps - EN DIRECT : Ferland Mendy appelé, les 23

Didier Deschamps a dévoilé ce mercredi 31 mai la liste des 23 joueurs pour affronter Gibraltar et la Grèce dans le cadre des éliminatoires de l'Euro 2024.

14:45 - Le groupe de 23 FIN DU DIRECT. La conférence de presse de Didier Deschamps est terminée, voici le groupe de 23 pour préparer les deux matchs face à Gibraltar et la Grèce.

14:35 - Deschamps heureux de l'engouement autour des Bleus "C'est une grande joie de voir l'attachement qu'a cette équipe de France avec son public. Le Stade de France, c'est quand même 80 000 places, il n'y a pas beaucoup de sélections qui jouent dans des stades de 80 000 places."

14:29 - Thuram à disposition des espoirs Annoncé blessé, Kheprhen Thuram a été mis à disposition des espoirs par Didier Deschamps. "On échange beaucoup avec Sylvain Ripoll (le sélectionneur des Espoirs, ndlr). Quand il y a une compétition comme ça, c'est normal qu'il puisse avoir la meilleure équipe. Khephren est venu avec nous lors du dernier rassemblement."

14:27 - Pas de Lacazette, Deschamps explique son choix "Tant mieux pour lui s'il a marqué autant de buts. Il joue plus que la saison dernière. Il a toujours eu cette qualité de buteur. Il y a beaucoup de concurrence au poste aussi. Je ne vais pas en mettre trois ou quatre au même poste. On continue de le suivre. Chaque poste est doublé. Aujourd'hui, Kolo Muani et Giroud sont les deux qui occupent ce poste-là."

14:23 - "Pogba a une saison difficile" "J'ai échangé beaucoup avec Paul. Il a une saison très difficile, déjà hors du terrain. Il a des blessures à répétition. Il a de nouveau eu un problème. Évidemment qu'il rentrait dans la réflexion en fonction des matchs qu'il aurait pu jouer. Il a été un joueur fondamental, est-ce qu'il le sera dans les prochaines année s? Je le souhaite. Je l'espère pour lui et l'équipe de France."

14:18 - La justification de Deschamps sur Ferland Mendy "Pour Ferland Mendy, sur le dernier rassemblement de mars il était blessé. Il a mis un peu de temps à revenir. Il est déjà venu avec nous, lui aussi a une polyvalence, puisqu'il peut jouer aussi à droite, même s'il est arrière gauche. Il n'est pas au top de sa forme mais ça n'enlève rien à ses qualités."

14:13 - Camavinga en milieu de terrain "Je n'ai pas voulu avoir un groupe plus élargi pour mettre des joueurs en tribunes. J'ai pratiquement trois options à chaque poste. Pour être tranquille. Parce qu'on ne sait pas ce qui peut se passer. Ça fait partie des critères aussi. Eduardo a cette capacité, il est très bon au milieu et il l'a été en arrière gauche."

14:11 - Un seul joueur en finale européenne pour Didier Deschamps Seul Alphonse Areola est concerné par une finale européenne avec la Ligue Europa conférence. "Pour les joueurs c'est bien de jouer des finales de Coupe d'Europe. Pas le cas cette année, ça permettra d'avoir tout le monde dès le premier jour du rassemblement, hormis Alphonse. Toujours une période compliquée en juin, encore plus cette année avec la Coupe du monde."

14:09 - Un rassemblement avancé Didier Deschamps l'a indiqué en conférence de presse, le rassemblement des Bleus a été avancé à vendredi pour préparer les deux rencontres.

14:04 - La liste des 23 joueurs avec Ferland Mendy de retour Didier Deschamps vient d'annoncer la liste des 23 joueurs qui joueront les deux prochains matchs face à Gibraltar et la Grèce : Gardiens : Mike Maignan (AC Milan), Brice Samba (RC Lens), Alphonse Aréola (West Ham).

Défenseurs : Théo Hernandez (AC Milan), Dayot Upamecano (Bayern Munich), Ibrahima Konaté (Liverpool), Wesley Fofana (Chelsea), Jules Koundé (FC Barcelone), Benjamin Pavard (Bayern Munich), Axel Disasi (AS Monaco), Ferland Mendy (Real Madrid).

Milieux : Aurélien Tchouaméni (Real Madrid), Eduardo Camavinga (Real Madrid), Adrien Rabiot (Juventus Turin), Youssouf Fofana (AS Monaco), Antoine Griezmann (Atlético de Madrid).

Attaquants : Kingsley Coman (Bayern Munich), Kylian Mbappé (Paris Saint-Germain), Randal Kolo Muani (Francfort), Olivier Giroud (AC Milan), Ousmane Dembélé (FC Barcelone), Christopher Nkunku (RB Leipzig), Marcus Thuram (Borussia Mönchengladbach).

13:55 - Rongier, la seule surprise ? Valentin Rongier, milieu et capitaine de l'OM, peut prétendre à une place dans les 23 en lieu et place de Khephren Thuram, blessé au dos avec l'OGC Nice. Toujours proche, mais jamais présent, l'ancien joueur de Nantes pourrait être enfin récompensé.

13:44 - Des surprises en attaque ? Est-ce que Alexandre Lacazette peut postuler à un retour en équipe de France ? Si l'attaquant de Lyon n'est pas le plus jeune, il est le deuxième meilleur buteur de la Ligue 1 avec 27 réalisations et peut légitimement prétendre à une place dans les 23. Les seules "surprises" de la liste pourraient être les retours de Nkunku et Ousmane Dembélé, provoquant la mise à l'écart de Moussa Diaby et Marcus Thuram.

13:30 - Plusieurs blessés avant la liste Une nouvelle fois, la liste de Didier Deschamps se fera sans Paul Pogba ou encore N'Golo Kanté, toujours blessés et absents du groupe depuis plusieurs mois. William Saliba, blessé au dos, ne devrait pas non plus être dans cette liste, tout comme le milieu de Nice Khephren Thuram, victime d'une lésion musculaire à la cuisse droite.

13:10 - Deux victoires et la route s'ouvre pour l'Euro ? Avec six points en deux journées après les victoires face aux Pays-Bas et en Irlande, l'équipe de France peut déjà entrevoir la qualification pour l'Euro 2024 en cas de victoire face à Gibraltar et la Grèce, actuellement deuxième du groupe.