11:55 - Record de précocité battu

Si Warren Zaïre-Emery est bien sélectionné, et s'il joue contre Gibraltar ou la Grèce, il sera le joueur le plus jeune ayant joué sous le maillot de l'équipe de France depuis la seconde guerre mondiale. Il battrait ainsi le récent record d'Eduardo Camavinga, sélectionné pour la première fois à 17 ans et 303 jours. Zaïre-Emery efface les records de précocité les uns après les autres : il était déjà devenu le plus jeune buteur de l'histoire du PSG en Ligue 1, le 1er février contre Montpellier, à 16 ans et 330 jours. Il est aussi le plus jeune joueur de l'histoire de la Ligue des champions à débuter un match à élimination directe, et le plus jeune joueur du PSG à disputer un match officiel.