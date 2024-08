Liste de Deschamps : Olise et Koné appelés, découvrez les joueurs pour la Ligue des nations !

"J’ai parlé avec Kylian. Il y a toujours ce problème de calendrier, ça ne va pas en s’arrangeant. La saison va être très longue, les entraîneurs en club sont obligés de gérer les joueurs. Il a fait que 3 matches, c’est un nouveau club, il a marqué… Il y a des automatismes à trouver, ça ne se fait pas en claquant des doigts. Là-bas il y a une exigence plus élevée, il sait pourquoi, c’est son choix. Il a tout pour que ça se passe très bien" a lancé le sélectionneur.

"On le suit depuis un bon moment, avant qu’il soit avec Titi (Henry). Il a une capacité dans le volume, l’agressivité, l’utilisation du ballon, ça fait partie des joueurs qui seront amené à changer de club d’ici vendredi" a expliqué Didier Deschamps.

"Il n’y a rien de définitif, radical, je serai amené à travers les rassemblements jusqu’à la fin de l’année 2024 à pouvoir changer, oxygéner un petit peu. Tout dépendra des uns et des autres, il a un rendement avec son club, c’est vrai qu’il y a de la concurrence aussi."

14:17 - Des absents

Benjamin Pavard, Kingsley Coman ou encore Adrien Rabiot ne sont pas dans cette nouvelle liste de Didier Deschamps. Des choix forts pour les deux premiers, plus compliqué pour Rabiot qui est sans club. "Adrien il n’a pas de club. Il a encore du temps, un petit peu, pas beaucoup… Le plus tôt sera le mieux, il n’est pas en activité, il a des sollicitations, j’ai échangé avec lui. J’espère que d’ici le prochain rassemblement il aura un point de chute. Benjamin, Kingsley c’est ponctuel, je n’ai pas de positions radicales. On se retrouve avec des milieux pas mal absents avec Adri, Cama, Khephren (Thuram) qui est blessé."