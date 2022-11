"Liste de Deschamps pour la Coupe du monde : le sélectionneur peut-il appeler un autre joueur ?"

LISTE EQUIPE DE FRANCE. Suite au forfait de Lucas Hernandez, Didier Deschamps peut-il appeler un autre joueur pour palier au forfait du défenseur ?

Et de trois... Ce mardi 22 novembre, un troisième joueur présent dans la liste de Didier Deschamps s'est blessé et a du déclarer forfait pour le reste de la Coupe du monde en raison d'une rupture du ligament croisé antérieur du genou droit. Si le coup est terrible pour l'équipe de France, le sélectionneur des Bleus va devoir trouver une solution pour les autres échéances de la compétition.

Si Didier Deschamps pouvait appeler un nouveau joueur suite au forfait de Karim Benzema, c'est parce que l'attaquant du Real s'était blessé avant le début de cette Coupe du monde et avait jusqu'à 24h avant le début du premier match pour faire ce choix. Désormais, les Bleus doivent aller le plus loin possible à 24, avec un latéral de gauche de moins. Avec les absences de Lucas Digne ou encore Ferland Mendy, le côté gauche risque d'être en difficulté avec le seul et unique Théo Hernandez, voire Adrien Rabiot qui pourrait descendre d'un cran.

Pour cette Coupe du monde 2022, le sélectionneur a décidé d'appeler 25 joueurs (la Fifa en autorise jusqu'à 26), voici les joueurs de l'équipe de France :