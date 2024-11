Liste de Deschamps : une décision prise pour Mbappé, un invité surprise dans la liste ?

Ces deux matchs décideront en grande partie du calendrier printanier et estival des Bleus pour 2025 puisqu'ils devraient leur permettre d'accéder aux quarts de finale de la Ligue des Nations . Actuellement 2e, les Bleus disposent de cinq points d'avance sur la Belgique, 3e, et n'ont donc plus besoin que d'un point pour assurer leur qualification. Les quarts de finale de la compétition auront lieu en mars 2025 avant une phase finale l'été prochain.

09:40 - Derniers matchs de l'année en vue pour les Bleus, et derniers dilemmes pour Deschamps

La liste qui sera officialisée ce jeudi 7 novembre à 14 heures par Didier Deschamps concerne les deux derniers matchs de l'année civile pour les Bleus, le 14 novembre contre Israël au Stade de France et le 17 novembre contre l'Italie à Milan. Après un Euro décevant, l'année 2024 pourrait se conclure sur une note plus positive pour l'équipe de France au fil d'une année marquée par la retraite internationale d'Antoine Griezmann et d'Olivier Giroud. La liste de Deschamps, confronté à un changement de génération et qui doit réimpulser une dynamique, est donc très attendue ce jeudi.