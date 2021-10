Liste Deschamps : date, heure... Quelles surprises dans les 23 ?

LISTE 23 DESCHAMPS. Dernier rendez-vous de l'année 2021 pour les Bleus et Didier Deschamps avec les deux derniers matchs de qualification à la Coupe du monde 2022. Quels joueurs seront présents dans la liste ? À quelle date sera-t-elle dévoilée ? Les infos.

Deux matchs pour une qualification à la Coupe du monde 2022 au Qatar. Premier de son groupe, l'équipe de France et Didier Deschamps peuvent envisager sereinement les deux prochains rendez-vous face au Kazakhstan et en Finlande. Une simple victoire face aux Kazakhs donnerait la qualification aux Bleus. Pour cette dernière liste de l'année, le sélectionneur de l'équipe de France fera-t-il confiance aux mêmes 23 joueurs ? Est ce que Olivier Giroud, décisif avec son club du Milan AC, retrouvera les Bleus ? Des surprises peuvent également être au rendez-vous... Jonathan Clauss de Lens, Christopher Nkunku de Leipzig ou même William Saliba de Marseille peuvent prétendre à une place.

Lors du dernier rassemblement et les matchs face à la Belgique et l'Espagne en demi et finale de la Ligue des nations, Didier Deschamps n'avait pas chamboulé sa liste par rapport au dernier rassemblement, voici les derniers joueurs appelés par le sélectionneur :

Gardiens : Hugo Lloris (Tottenham/ANG), Mike Maignan (AC Milan/ITA), Benoît Costil (Bordeaux).

Hugo Lloris (Tottenham/ANG), Mike Maignan (AC Milan/ITA), Benoît Costil (Bordeaux). Défenseurs : Lucas Digne (Everton/ANG), Léo Dubois (OL), Lucas Hernandez (Bayern Munich/ALL), Presnel Kimpembe (PSG), Jules Koundé (Séville FC/ESP), Benjamin Pavard (Bayern Munich/ALL), Dayot Upamecano (Bayern Munich/ALL), Raphaël Varane (Manchester United/ANG).

Lucas Digne (Everton/ANG), Léo Dubois (OL), Lucas Hernandez (Bayern Munich/ALL), Presnel Kimpembe (PSG), Jules Koundé (Séville FC/ESP), Benjamin Pavard (Bayern Munich/ALL), Dayot Upamecano (Bayern Munich/ALL), Raphaël Varane (Manchester United/ANG). Milieux : Mattéo Guendouzi (OM), Theo Hernandez (AC Milan/ITA), Paul Pogba (Manchester United/ANG), Adrien Rabiot (Juventus/ITA), Aurélien Tchouaméni (AS Monaco), Jordan Veretout (AS Roma/ITA).

Mattéo Guendouzi (OM), Theo Hernandez (AC Milan/ITA), Paul Pogba (Manchester United/ANG), Adrien Rabiot (Juventus/ITA), Aurélien Tchouaméni (AS Monaco), Jordan Veretout (AS Roma/ITA). Attaquants : Wissam Ben Yedder (Monaco), Karim Benzema (Real Madrid/ESP), Moussa Diaby (Bayer Leverkusen/ALL), Antoine Griezmann (Atlético de Madrid/ESP), Anthony Martial (Manchester United/ANG), Kylian Mbappé (PSG).

Le sélectionneur de l'équipe de France Didier Deschamps dévoilera sa prochaine liste de 23 ce jeudi 4 novembre au siège de la Fédération Française de Football.

Comme traditionnellement, la liste de Didier Deschamps sera dévoilée poste par poste aux alentours de 14h. Une conférence de presse suivra l'annonce des joueurs.

Si plusieurs chaînes d'information peuvent diffuser la liste de Didier Deschamps pour les prochains matchs de qualification à la Coupe du monde, vous pouvez suivre l'annonce sur le site de la Fédération Française de Football, mais également via un lien vidéo YouTube que vous pourrez retrouver sur cette page dès jeudi.