Liste Deschamps : déjà des fuites, quelles surprises annoncées ?

LISTE 23 DESCHAMPS. Cette semaine, Didier Deschamps va officiellement dévoiler sa liste de joueurs pour la prochaine Coupe du monde au Qatar

Mercredi 9 novembre, le sélectionneur de l'équipe de France Didier Deschamps va dévoiler la liste des joueurs qui seront sélectionnés pour la Coupe du monde. Avec 23 ou 26 joueurs, le but de l'équipe de France sera bien évidemment de conserver son titre de champion du monde acquis en 2018 du côté de la Russie. Alors que plusieurs joueurs sont déjà forfaits comme Paul Pogba ou N'Golo Kanté, des fuites annoncent déjà la convocation de certains joueurs.

La plus importante concerne Olivier Giroud. Selon les informations dévoilées par RMC Sport dimanche 6 novembre, l'attaquant du Milan AC, impressionnant depuis le début de la saison, sera bien du voyage pour le Qatar avec les Bleus et pourrait devenir à cette occasion le meilleur buteur de l'histoire de l'équipe de France. Pour rappel, le Français avait été un peu écarté du groupe après l'Euro avant de faire son retour, notamment lorsque Karim Benzema était forfait.

Didier Deschamps dévoilera sa prochaine liste pour le Coupe du monde 2022 le mardi 9 novembre. On sait déjà que la FIFA a autorisé tous les sélectionneurs de convoquer 26 joueurs plutôt que 23 pour ce Mondial au Qatar. L'instance estimait " nécessaire d'offrir une plus grande flexibilité pour les effectifs [...] dans l'optique de faire face aux répercussions de la pandémie de Covid-19 et de la période inhabituelle au cours de laquelle la Coupe du Monde de la FIFA 2022 aura lieu".

C'est TF1 qui aura la primeur de l'information puisque la liste sera dévoilée en direct le 9 novembre 2022 par Didier Deschamps, présent sur le plateau du JT de 20 heures présenté par Gilles Bouleau. "Dans le cadre du journal télévisé de 20 h 00 présenté par Gilles Bouleau, Didier Deschamps dévoilera en direct la liste des joueurs retenus pour cet événement ", révélait ainsi TF1 dans un communiqué diffusé en octobre 2022.

Comme à chaque liste de Deschamps, plusieurs surprises peuvent être attendues. Pour le dernier rassemblement de l'équipe de France dans le cadre des prochains matchs de la Ligue des nations en septembre, le sélectionneur des Bleus avait appelé Benoit Badiashile, Youssouf Fofana ou encore Randal Kolo Muani, l'attaquant de Cologne. Ousmane Dembélé et Olivier Giroud étaient également de retour en équipe de France. Qu'en sera-t-il pour la Coupe du monde ? D'autres petits nouveaux postulent !

Quelle est la dernière liste de Didier Deschamps ?

Voici la dernière liste de Didier Deschamps pour affronter l'Autriche et le Danemark pour les derniers matchs de la Ligue des nations 2022.