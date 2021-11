Liste Deschamps : pas de surprise dans la liste des 23, Giroud et Nkunku absents

LISTE 23 DESCHAMPS. Le sélectionneur de l'équipe de France a dévoilé sa liste pour les deux prochains matchs à la Coupe du monde 2022. Une liste sans surprise avec quelques retours.

L'équipe de France vise la qualification pour la Coupe du monde 2022 avec les deux prochains matchs de qualification contre le Kazakhstan et la Finlande. Pour les deux rendez-vous, Didier Deschamps a privilégié la continuité du groupe et n'a pas appelé de nouveaux joueurs. On notera tout de même les présences d'Alphonse Areola pour pallier la blessure de Mike Maignan, Dayot Upamecano pour celle de Raphael Varane et la présence également de Guendouzi, Tchouaménie et Diaby. Interrogé sur une éventuelle convocation à venir de Nkunku, Didier Deschamps a justifié son absence de la liste. "C'est un joueur que l'on suit. Il aurait pu y être, il fait des choses très intéressantes qui ont été confirmées hier soir. Il n'est pas là, mais fait partie des candidats sérieux qui peuvent aspirer à avoir cette opportunité. Je ne peux que l'inciter à continuer. Sur cette liste, j'ai une logique de continuité par rapport à ce qui se passe bien très bien, pour maintenir la confiance aux joueurs qui étaient là sur le stage précédent".

La liste des 2️⃣3️⃣ joueurs qui affronteront le Kazakhstan au Parc des Princes et la Finlande à Helsinki ! #FiersdetreBleus pic.twitter.com/El3sZaFvlw — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) November 4, 2021

Pour les deux prochains matchs de l'équipe de France face au Kazakhstan et la Finlande, Didier Deschamps a fait une liste sans surprise avec les retours de Kanté ou encore Coman. La liste complète :

Gardiens : Alphonse Aréola, Benoit Costil, Hugo Lloris.

: Alphonse Aréola, Benoit Costil, Hugo Lloris. Défenseurs : Lucas Digne, Léo Dubois, Lucas Hernandez, Théo Hernandez, Presnel Kimpembe, Jules Koundé, Benjamin Pavard, Dayot Upamecano, Kurt Zouma.

: Lucas Digne, Léo Dubois, Lucas Hernandez, Théo Hernandez, Presnel Kimpembe, Jules Koundé, Benjamin Pavard, Dayot Upamecano, Kurt Zouma. Milieux : Matteo Guendouzi, N'Golo Kante, Paul Pogba, Adrien Rabiot, Aurélien Tchouameni.

: Matteo Guendouzi, N'Golo Kante, Paul Pogba, Adrien Rabiot, Aurélien Tchouameni. Attaquants : Wissam Ben Yedder, Karim Benzema, Kingsley Coman, Moussa Diaby, Antoine Griezmann, Kylian Mbappé.

Des surprises dans la liste des 23 ?

On attendait pourquoi pas le retour d'Olivier Giroud, titulaire et avec un temps de jeu plus régulier avec le Milan AC. On attendant pourquoi pas l'apparition de petits nouveaux pour le prochain rassemblement. Le joueur de Leipzig Christopher Nkunku, le milieu de terrain de Montpellier Téji Savanier ou encore le latéral de Lens Jonathan Clauss, mais Didier Deschamps a privilégié la continuité en rappelant Guendouzi, Tchouaménie ou encore Moussa Diaby.