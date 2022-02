Liste Deschamps : Quelle date pour la prochaine liste ?

LISTE 23 DESCHAMPS. L'équipe de France affronte en matches amicaux la Côte d'Ivoire le 25 mars prochain et l'Afrique du Sud le 29. Didier Deschamps dévoilera sa liste pour le rassemblement le 17 mars.

Qualifiée pour la Coupe du Monde 2022 au Qatar, l'équipe de France va pouvoir commencer à préparer le Mondial pour défendre son titre dès le mois de mars prochain où les Bleus vont disputer deux matches amicaux au mois de mars prochain. Le 25, les joueurs de Didier Deschamps affronteront la Côte d'Ivoire à Marseille et quatre jours plus tard, ils se déplaceront à Lille pour disputer une autre rencontre amicale face à l'Afrique du Sud. Le sélectionneur des Bleus doit dévoiler sa liste le 17 mars prochain où il pourrait appelé de nouveaux joueurs comme Christopher Nkunku, milieu offensif du RB Leipzig qui rayonne depuis le débuts de la saison ou Alban Lafont, gardien du FC Nantes, auteur de bonnes performances ces dernières semaines. Après la diffusion d'une vidéo dans laquelle il maltraite un chat, Kurt Zouma pourrait ne pas être retenu pour les prochains matchs de l'équipe de France.

Pour les deux prochains matchs de l'équipe de France face au Kazakhstan et la Finlande, Didier Deschamps a fait une liste sans surprise avec les retours de Kanté ou encore Coman. La liste complète :

Gardiens : Alphonse Aréola, Benoit Costil, Hugo Lloris.

Lucas Digne, Léo Dubois, Lucas Hernandez, Théo Hernandez, Presnel Kimpembe, Jules Koundé, Benjamin Pavard, Dayot Upamecano, Kurt Zouma.

N'Golo Kante, Paul Pogba, Adrien Rabiot, Aurélien Tchouameni.

Wissam Ben Yedder, Karim Benzema, Kingsley Coman, Moussa Diaby, Antoine Griezmann, Kylian Mbappé.

Des surprises dans la liste des 23 ?

On attendait pourquoi pas le retour d'Olivier Giroud, titulaire et avec un temps de jeu plus régulier avec le Milan AC. On attendant pourquoi pas l'apparition de petits nouveaux pour le prochain rassemblement. Le joueur de Leipzig Christopher Nkunku, le milieu de terrain de Montpellier Téji Savanier ou encore le latéral de Lens Jonathan Clauss, mais Didier Deschamps a privilégié la continuité en rappelant Guendouzi, Tchouaménie ou encore Moussa Diaby.