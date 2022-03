Indice UEFA : la France 3e sur la saison et 5e au général, le classement

INDICE UEFA. Grâce aux qualifications de Lyon et Marseille en Ligue Europa et Ligue Europa Conference, la France sauve les meubles à l'indice UEFA après un début de saison historique.

Alors que la France était à la première place à l'indice UEFA sur la saison en cours en fin d'année dernière, les éliminations du PSG et de Lille en Ligue des champions, mais aussi de Monaco en Europa League ou encore de Rennes en Ligue Europa Conference font mal à la France. Selon le tout dernier classement et grâce tout de même aux qualifications de Marseille et de Lyon, la France pointe désormais à la 3e place sur la saison derrière les Pays-Bas et l'Angleterre et reste à la 5e place au classement général.

© Datawrapper

Chaque saison, l'indice UEFA est scruté avec attention par les clubs, mais également par les pays. C'est grâce à ce classement que les championnats peuvent qualifier une, deux ou trois équipes en phase de poules de la Ligue des champions. Depuis plusieurs années maintenant, l'Angleterre, l'Espagne, l'Italie et l'Allemagne sont aux quatre premières places alors que la France stagne à la 4e, menacée par le Portugal.

Quel est l'indice UEFA par pays ?

C'est ce classement qui détermine les places qualificatives pour la Ligue des champions ou encore l'Europa League. Plus le rang du pays est élevé, plus ces derniers ont des places pour les compétitions européennes. Voici le tout dernier classement :

1er. Angleterre : 102,93 points

2e. Espagne : 94,14 points

3e. Italie : 75,47 points

4e. Allemagne : 72,64 points

5e. France : 58,92 points

6e. Portugal : 52,88 points

7e. Pays-Bas : 47,5 points

8e. Autriche : 38,85 points

9e. Ecosse : 35,5 points

10e. Russie : 34,48 points

Quel est l'indice UEFA par clubs ?

Si le classement par pays est important, celui par clubs l'est également pour établir les têtes de série lors des différents tirages au sort. Voici le dernier classement des clubs :

1er. Bayern Munich : 136,000 points

2e. Manchester City : 127 000 points

3e. Liverpool : 124 000 points

4e. Chelsea : 118 000 points

5e. Real Madrid : 115 000 points

6e. PSG : 112 000 points

7e. FC Barcelone : 109 000 points

8e. Juventus : 105 000 points

9e. Manchester United : 101 000 points

10e. Altético Madrid : 99 000 points

Quel est l'indice UEFA de la France ?

La France est actuellement à la 5e place et ne devrait pas évoluer cette saison en raison du gouffre qui sépare la 5e place des 4 autres. Néanmoins, en raison des résultats très positifs cette saison, l'indice UEFA à l'année pourrait être un record. Sur la saison en cours, la France (11 916) est la troisième nation la plus performante derrière l'Angleterre (13 571) et les Pays-Bas (12 600) mais devant l'Italie (10 285), l'Allemagne (10 214), l'Espagne (9 285) et le Portugal (7 916), son premier poursuivant au classement UEFA, avec qui elle est en train de creuser l'écart.

Le classement par coefficient des clubs est calculé sur la base des résultats des clubs sur les cinq précédentes saisons d'UEFA Champions League, d'UEFA Europa League et d'UEFA Europa Conference League. Le classement est utilisé pour déterminer la position de chaque club dans les tirages au sort des compétitions de clubs de l'UEFA comme l'explique le site officiel.

Le classement de la saison au coefficient des clubs est établi sur la base des résultats des clubs engagés dans l'actuelle UEFA Champions League, UEFA Europa League et UEFA Europa Conference League. Ce classement, combiné à celui des quatre saisons précédentes, détermine si le club est tête de série dans les tirages au sort des compétitions UEFA.

Les coefficients des clubs sont déterminés soit par la somme de tous les points remportés au cours des cinq années passées OU le coefficient de l'association sur la même période, la priorité étant donnée au plus élevée.

Le coefficient de la saison d'une association (pays) est calculé en ajoutant les points obtenus par tous ses clubs lors d'une saison donnée en UEFA Champions League (UCL), UEFA Europa League (UEL) et UEFA Europa Conference League (UECL), puis en divisant le total par le nombre de clubs de cette association ayant participé aux trois compétitions de clubs de l'UEFA en question.

Quels sont les points attribués ?

Points en UEFA Champions League

Toute victoire à partir de la phase de groupes : 2 points

Tout match nul à partir de la phase de groupes : 1 point

Bonus de participation à la phase de groupes : 4 points

Bonus de participation aux huitièmes de finale : 4 points

Chaque tour atteint par les clubs à partir des huitièmes de finale : 1 point

Points en UEFA Europa League

Toute victoire à partir de la phase de groupes (hormis les barrages de la phase à élimination directe) : 2 points

Tout match nul à partir de la phase de groupes (hormis les barrages de la phase à élimination directe) : 1 point

Vainqueur de groupe : 4 points

Deuxième de groupe : 2 points

Chaque tour atteint par les clubs à partir des huitièmes de finale : 1 point