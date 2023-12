Indice UEFA : la France est assurée de terminer l'année devant les Pays-Bas

La qualification du PSG a fait repasser la France devant les Pays-Bas mercredi, et les rencontres de C3 et de C4 rapporteront plus de points aux clubs français qu'à leurs homologues néerlandais.

Le PSG a rendu un grand service aux autres clubs français. En obtenant sa qualification en huitièmes de finale, grâce à son match nul à Dortmund mais surtout à la défaite de Newcastle contre l'AC Milan (1-2), Paris a permis à la France de repasser devant les Pays-Bas au coefficient UEFA. Une dynamique qui devrait encore s'amplifier ce soir, à l'issue des rencontres d'Europa League et de Conférence League.

Au-delà des points du match nul (0,166), ce sont des points bonus précieux (0,833) qui ont été inscrits par les Parisiens pour leur qualification en huitièmes de finale. De son côté, le Feyenoord a perdu contre le Celtic (2-1) et les Néerlandais n'inscrivent aucun point bonus, finissant troisièmes de leur poule. La France reprend plus d'un point aux Bataves, après la victoire de Lens mardi, et passe devant avec presque un demi-point d'avance (59,997 contre 59,500).

Des résultats décisifs en Ligue Europa

Les excellents résultats des clubs français en Ligue Europa devraient leur permettre de rapporter beaucoup de points bonus jeudi, qui donneraient un avantage décisif à la France, alors que l'Ajax et l'AZ prennent le chemin de l'élimination en C3 et C4. Dans le meilleur des cas, la France pourrait inscrire 3,666 points ce soir, et les Pays-Bas zéro. Dans le pire des cas, la France inscrira 0,833 point et les Pays-Bas 1 point : pas suffisant pour que les places s'inversent. De manière réaliste, le bilan tricolore devrait plutôt être entre 2 et 2,5 point, car les rencontres des clubs français sont plutôt abordables.

Les qualifications de l'OM et de Rennes rapporteront des points qui n'ont pas encore été comptabilisés. En effet, ils sont assurés de se qualifier mais cela pourrait se faire à la première place (0,833 point bonus chacun) ou à la deuxième place (0,333 point bonus). Pour finir premiers, les Marseillais ne doivent pas perdre à Brighton, et les Rennais ne doivent pas perdre à domicile contre Villarreal.

Toulouse est également en très bonne posture pour se qualifier en 16es de finale, empochant 0,333 point bonus, et Lille pourrait finir premier (0,333 points bonus) ou deuxième (0,166 point bonus) de son groupe en Conférence League. Les places finales des clubs français n'étant pas fixées, leurs points bonus n'ont pas encore été attribués. Sans compter les points des éventuelles victoires françaises ce jeudi soir. Côté batave, l'Ajax pourrait ne même pas être reversé en Conférence League, et l'AZ est en mauvaise posture pour se qualifier dans cette compétition.

Une cinquième place capitale

Au début de la saison, la France est passée 6e au classement UEFA, doublée par les clubs bataves. Les points de la saison 2018-2019, durant laquelle les clubs français avaient inscrit deux points de plus que les clubs néerlandais, ont en effet été effacés des tablettes puisque l'indice est calculé sur les cinq dernières saisons. Cette 5e place est primordiale, car elle accorde un quatrième ticket en Ligue des Champions et une septième en Coupe d'Europe.

Chaque victoire d'un club français rapporte 0,33 point à l'indice (2 points pour une victoire en poule, divisés par six, le nombre de représentants français en Coupe d'Europe). Mais une victoire néerlandaise rapporte encore plus aux Pays-Bas (0,4 point), car ils ne comptent que cinq représentants en Europe (2 points divisés par 5 = 0,4). Même si chacune de leur victoire leur rapporte plus de points, ils ont déjà perdu un de leur cinq représentants et donc une opportunité de gagner des points avec Twente, éliminé lors des barrages de Conférence League. A l'issue des phases de poules, les Pays-Bas pourraient même n'avoir plus que 2 représentants en Europe, contre 6 pour la France.

En attendant, les clubs français auront bien quatre places en Ligue des champions l'année prochaine, car la France était encore devant les Pays-Bas en fin de saison dernière. La 6e ou la 7e place de Ligue 1 sera également qualificative en Coupe d'Europe, en plus du vainqueur de la Coupe de France. Dans le détail, les trois premiers de la Ligue 1 la saison prochaine seront automatiquement qualifiés pour la phase de ligue de la C1 en 2024-2025, la dénomination "phase de groupes" devant disparaître. Le quatrième du Championnat de France devra, lui, franchir deux tours de qualification : le troisième tour préliminaire puis les barrages. Le cinquième et le vainqueur de la Coupe de France iront en Europa League, et le sixième ira en Conférence League. Notons également qu'à partir de cette saison, les deux meilleures nations à l'indice UEFA sur une saison se voient récompenser d'une place supplémentaire pour l'édition suivante de la C1.

Quel est l'indice UEFA par pays ?

C'est ce classement qui détermine les places qualificatives pour la Ligue des champions ou encore l'Europa League et la Ligue Europa Conférence. Plus le rang du pays est élevé, plus ces derniers ont des places pour les compétitions européennes. Voici le classement actuel :

1er. Angleterre : 95,053 points

2e. Espagne : 82,114 points

3e. Italie : 78,426 points

4e. Allemagne : 77,338 points

5e. France : 59,997 points

6e. Pays-Bas : 59,500 points

7e. Portugal : 50,482 points

Quel est l'indice UEFA par clubs ?

Si le classement par pays est important, celui par clubs l'est également pour établir les têtes de série lors des différents tirages au sort. Voici le dernier classement des clubs :

1e. Manchester City : 128 points

2e. Bayern Munich : 124 points

3e. Real Madrid : 110 points

4e. PSG : 99 points

5e. Liverpool : 98 points

6e. Chelsea : 96 points

7e. Manchester United : 89 points

8e. Inter Milan : 88 points

9e. RB Leipzig : 85 points

10e. AS Roma / FC Séville : 84 points

Quel est l'indice UEFA de la France ?

La France est actuellement à la 5e place et en concurrence avec les Pays-Bas pour garder cette 5e position, qui offre une quatrième place qualificative en Ligue des Champions (et une septième en Coupe d'Europe).

Le classement par coefficient des clubs est calculé sur la base des résultats des clubs sur les cinq précédentes saisons d'UEFA Champions League, d'UEFA Europa League et d'UEFA Europa Conference League. Le classement est utilisé pour déterminer la position de chaque club dans les tirages au sort des compétitions de clubs de l'UEFA comme l'explique le site officiel.

Le classement de la saison au coefficient des clubs est établi sur la base des résultats des clubs engagés dans l'actuelle UEFA Champions League, UEFA Europa League et UEFA Europa Conference League. Ce classement, combiné à celui des quatre saisons précédentes, détermine si le club est tête de série dans les tirages au sort des compétitions UEFA.

Les coefficients des clubs sont déterminés soit par la somme de tous les points remportés au cours des cinq années passées OU le coefficient de l'association sur la même période, la priorité étant donnée au plus élevée.

Le coefficient de la saison d'une association (pays) est calculé en ajoutant les points obtenus par tous ses clubs lors d'une saison donnée en UEFA Champions League (UCL), UEFA Europa League (UEL) et UEFA Europa Conference League (UECL), puis en divisant le total par le nombre de clubs de cette association ayant participé aux trois compétitions de clubs de l'UEFA en question.

Quels sont les points attribués ?

Tous les points indiqués sont à diviser par le nombre de clubs participant aux Coupes d'Europe pour chaque pays : par exemple 6 pour la France ou 5 pour les Pays-Bas.

Points en UEFA Champions League

Toute victoire à partir de la phase de groupes : 2 points

Tout match nul à partir de la phase de groupes : 1 point

Bonus de participation à la phase de groupes : 4 points

Bonus de participation aux huitièmes de finale : 4 points

Chaque tour atteint par les clubs à partir des huitièmes de finale : 1 point

Points en UEFA Europa League

Toute victoire à partir de la phase de groupes (hormis les barrages de la phase à élimination directe) : 2 points

Tout match nul à partir de la phase de groupes (hormis les barrages de la phase à élimination directe) : 1 point

Vainqueur de groupe : 4 points

Deuxième de groupe : 2 points

Chaque tour atteint par les clubs à partir des huitièmes de finale : 1 point

Points en UEFA Conférence League

Toute victoire à partir de la phase de groupes (hormis les barrages de la phase à élimination directe) : 2 points

Tout match nul à partir de la phase de groupes (hormis les barrages de la phase à élimination directe) : 1 point

Vainqueur de groupe : 2 points

Deuxième de groupe : 1 point

Qualification en demi-finale et en finale : 1 point