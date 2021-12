Lyon - Glasgow Rangers : chaîne TV, streaming... Où suivre le match en direct ?

LYON - RANGERS. Dernier match de la phase de poules de la Ligue Europa avec les Lyonnais qui visent le sans faute face aux Ecossais.

Six sur six pour l'OL ? Avec cinq victoires en cinq matchs, Lyon espère un sans faute dans cette saison 2021-2022 de la Ligue Europa. Déjà qualifié depuis et assuré de la première place de la poule, les Lyonnais espèrent surtout se rassurer après des performances assez ternes en Ligue 1. "On veut absolument terminer avec 6 victoires. Ça donnerait de la confiance et l'équipe en a besoin. Donc il y a beaucoup à gagner" a expliqué Bosz en conférence de presse. "Nos performances ne sont pas stables. Il faut montrer qu'on sait être stables. On perd des points là où on ne doit pas en perdre. Ça nous arrive trop souvent et ce n'est pas bon pour la confiance."

Egalement interrogé en conférence de presse, Moussa Dembélé a expliqué que la confiance allait revenir avec et grâce au coach. "On est déjà qualifié mais on veut gagner tous les matches, on va se donner à fond pour repartir dans le bon sens. On a beaucoup de frustration après le déplacement à Bordeaux. On aurait pu gagner mais aussi perdre. On va tout faire pour que ça ne se reproduise plus. Je veux débuter tous les matches, mais parfois ce n'est pas la meilleure option pour le coach. Je respecte ses choix et je suis toujours prêt s'il fait appel à moi.

À quelle heure débute Lyon - Glasgow Rangers ?

Le coup d'envoi de la rencontre entre Lyon et les Ecossais des Glasgow Rangers sera donné à 18h45 depuis le Groupama Stadium de Lyon.

Sur quelle chaîne suivre Lyon - Glasgow Rangers ?

Si vous voulez suivre la rencontre entre Lyon et les Glasgow Rangers, il faudra se brancher sur RMC Sport 2. La chaîne payante diffusera la rencontre en direct et en intégralité

Pas de télé ? Pas à la maison ? Il est possible de suivre le match d'Europa League en direct via un streaming internet en se branchant sur l'application RMC Sport via un abonnement digital.