Tunisie - Egypte : chaîne TV, heure, streaming... Où suivre le match en direct ?

TUNISIE - EGYPTE. Suite de la Coupe Arabe 2021 ce mercredi 15 décembre avec pour la première demi-finale un alléchant Tunisie - Egypte, avant-goût de la Coupe d'Afrique des nations.

Vainqueur dans la douleur d'Oman (2-1), la Tunisie a une demi-finale extrêmement délicate à jouer ce mercredi 15 décembre face à l'Egypte dans le cadre de la Coupe arabe 2021. Mais si les Tunisiens se sont qualifiés dans la douleur, l'Egypte n'a pas fait mieux en éliminant la Jordanie après les prolongations grâce notamment à Refaat. "Je n'ai fait que mon devoir. Tous mes coéquipiers ont d'ailleurs contribué à cette action," explique l'intéressé au micro de FIFA.com. "Dans de tels matches, les buteurs ne sont pas les seuls à faire la différence. Il y a aussi des défenseurs qui repoussent les offensives adverses et un gardien décisif. Pour le moment, je suis satisfait de mes performances. J'essaye de me faire une place dans le groupe. Je fais de mon mieux pour convaincre le sélectionneur de me donner le plus de temps de jeu possible. Quand je suis avec l'Égypte, je suis totalement concentré sur ma mission," confie-t-il.

À quelle heure débute le match Tunisie - Egypte ?

Le coup d'envoi de la première demi-finale de la Coupe arabe entre la Tunisie et l'Egypte est prévu à 16h ce mercredi 15 décembre

Sur quelle chaîne TV est diffusée Tunisie - Egypte ?

Si vous voulez suivre la rencontre entre la Tunisie et l'Egypte dans le cadre de la demi-finale de la Coupe arabe, une seule solution s'offre à vous, la chaîne YouTube de la Fifa qui détient les droits.

C'est la seule solution ! Pour pouvoir suivre le match en direct et en intégralité via un lien streaming internet, il faudra se rendre sur la chaîne YouTube de la Fifa, disponible gratuitement via ce lien.