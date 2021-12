Qatar - Algérie : les Verts en finale après des arrêts de jeu rocambolesques, le résumé du match

22:27 - Le résumé du match

Ce jeudi, le Qatar recevait l'Algérie en demi-finale de la Coupe Arabe. Malgré l'absence de ses cadres, les Fennecs font évidemment partie des favoris pour remporter cette compétition. Mais attention aux Qataris. Le pays hôte a signé de bonnes performances dans les matchs de groupe et compte faire bonne figure à domicile. Dès le coup d'envoi de la rencontre, les Bordeaux mettent la pression sur leur adversaire. Le pressing haut des hommes de Felix Sanchez Bas met en difficulté le jeu de possession des Verts et les Qataris se procurent les premières actions du match. Après une entame difficile, les Fennecs vont à peu à peu retrouver leur jeu. Ils terminent la première mi-temps pied au plancher mais ne parviennent pas à faire trembler les filets des Bordeaux. Score nul et vierge après 45 minutes de jeu. Au retour des vestiaires, les hommes de Madjid Bougherra imposent leur rythme. Les actions franches s'enchaînent et ils vont logiquement ouvrir le score grâce à une déviation de Benlamri sur une reprise de Benayada (59e). Quelques minutes plus tard, le sélectionneur algérien procède à un changement défensif. On pense alors que les Fennecs vont tranquillement maîtriser la situation. C'était sans compter sur l'improbable décision d'ajouter 9 minutes de temps additionnel. Les Qataris se sentent alors pousser des ailes et vont égaliser par l'intermédiaire de Muntari (90+7). Il ne reste plus que quelques minutes aux Verts pour éviter une prolongation. Au bout du suspense et au-delà du temps imparti, Brahimi obtient un penalty. Belaïli se charge de le tirer. Sa tentative est stoppée par Al Sheeb mais le cuir revient dans les pieds de l'international algérien qui pousse le ballon au fond (90+17). Au terme d'un scénario totalement fou, comme contre le Maroc, l'Algérie se qualifie pour la finale face à la Tunisie qui se disputera samedi prochain à 16h00.

