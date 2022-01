DIRECT. Chelsea - Liverpool : les compos, les dernières infos... L'avant match en direct

16:53 - Lukaku mis à l'écart

Alors qu'on aurait pu s'attendre à voir l'attaquant belge de Chelsea Romelu Lukaku titulaire pour ce Chelsea - Liverpool, Thomas Tuchel ne l'a pas convoqué. Dans une interview donnée, la semaine passée, à Sky Italia, Romelu Lukaku n'a pas caché sa frustration de jouer moins depuis quelques semaines : "Je ne suis pas content de la situation, c’est normal. Je pense que l’entraîneur a choisi de jouer avec un autre système, je dois juste ne pas abandonner et continuer à travailler et à être un professionnel". Il avait également montré son envie de retourner à l'Inter incessamment sous peu. De son côté, Thomas Tuchel a avoué, en conférence de presse, que l'attitude de son joueur n'était pas la bonne et que cela "faisait du bruit dont Chelsea n'avait pas besoin".