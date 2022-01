Calendrier CAN 2022 : le programme complet des quarts de finale

CALENDRIER CAN. Les quarts de finale de la Coupe d'Afrique des nations se déroulent tout au long du week-end, retrouvez le calendrier complet.

[Mis à jour le 28 janvier à 11h52] Quelles seront les affiches des demi-finales de la Coupe d'Afrique des nations ? Première réponse ce samedi 29 janvier avec la Tunisie qui affronte le Burkina Faso alors que le Cameroun, pays hôte de la CAN, jouera sa qualification face à la Gambie. Dimanche, place au choc de ces quarts de finale avec l'Egypte de Mohamed Salah qui affronte le Maroc d'Hakimi alors que le dernier finaliste de la Coupe d'Afrique des nations, le Sénégal, tentera de se sortir du piège de la Guinée équatoriale.

Quel est le calendrier des matchs de la CAN 2022 ?

Samedi 29 janvier

Quart de finale Tunisie - Burkina Faso, à Garoua

Quart de finale Gambie - Cameroun, à Douala

Dimanche 30 janvier

Quart de finale Egypte - Maroc, à Yaoundé

Quart de finale Sénégal - Guinée équatoriale, à Douala

Mercredi 2 février

Demi-finale 1 (vainqueur quart de finale 1 - vainqueur quart de finale 4), à Douala

Jeudi 3 février

Demi-finale 2 (vainqueur quart de finale 2 - vainqueur quart de finale 3), à Yaoundé

Dimanche 6 février

Finale, à Yaoundé ; finale pour la 3e place, à Yaoundé

Sur quelle chaîne et à quelle heure suivre les matchs de la CAN ?

L'intégralité de la Coupe d'Afrique des nations 2022 sera à suivre en direct et en exclusivité sur les antennes de beIN Sports avec toutes les chaînes du groupe qui seront mobilisées. Les rencontres seront retransmises à partir de 14h, 17h et 20h durant cette CAN.

Programme TV Quarts de Finale

Samedi 29 janvier 2022

Bein Sport 1 : Cameroun - Gambie à 17h

Bein Sport 1 : Tunisie - Burkina à 20h

Dimanche 30 janvier 2022

Bein Sport 2 : Maroc - Egypte à 17h

Bein Sport 2 : Sénégal - Guinée équatoriale à 20h

Programme TV Demi-Finales

Mercredi 2 février 2022

Bein Sport : Vainqueur QF 1 – Vainqueur QF 4 à 20h

Jeudi 3 février 2022

Bein Sport : Vainqueur QF 2 – Vainqueur QF 3 à 20h

Troisième place

Dimanche 6 février 2022

Bein Sport : Perdant DF 1 – Perdant DF 2 à 17h

Finale

Dimanche 6 février 2022