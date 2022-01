Cameroun - Burkina Faso : chaîne TV, streaming... Comment suivre le match en direct ?

Cameroun - Burkina Faso. Après une interminable attente, le Cameroun ouvre sa Coupe d'Afrique des Nations. À domicile, les Lions indomptables n'ont pas le droit à l'erreur surtout en ouverture face au Burkina Faso.

C'est un ovni, une soucoupe à la mosaïque posée en périphérie de Yaoundé, comme trônant sur la capitale du pays. Après 50 ans d'attente, le Cameroun organise à nouveau la Coupe d'Afrique des Nations et ouvrira le tournoi dans l'enceinte flambant neuve du stade d'Olembé, l'endroit qu'elle entend bien retrouver dans un mois pour y disputer la finale dans l'espoir de soulever le trophée devant les leurs. "Nous n'avons qu'un seul : gagner, gagner et gagner. C'est ce qu'on a mis sur la table quand j'ai signé mon contrat : arriver au moins en finale de la CAN, tout faire pour la gagner et aussi qualifier l'équipe pour la prochaine Coupe du Monde", dévoilait sans fioriture à l'AFP le sélectionneur Antonio Conceiçao, dit "Toni". Le Brésilien sait qu'un seul chemin est possible pour lui et son groupe.

"Ça va être compliqué"

Toutefois ce chemin est loin d'être tout tracé. Il faudra d'abord se montrer sérieux et s'extraire de son groupe dans la meilleure position possible. "Contrairement à ce que disent beaucoup de gens, qui pensent que le Cameroun est tombé sur un groupe accessible, ça va être compliqué ", confiait Toni. Tombé avec le Burkina Faso, le Cap-Vert et l'Éthiopie, le Cameroun possède les armes pour s'en sortir avec dans ses rangs le héros de 2017 et son capitaine Vincent Aboubakar, mais aussi le Lyonnais Karl Toko Ekambi ou encore le gardien de l'Ajax Amsterdam (qui rejoindra l'Inter Milan en juin, André Onana. Un effectif solide qui fait dire au sélectionneur que sa formation "vaut pour son collectif", davantage que pour ses individualités.

Le Burkina Faso plombé par le Covid

Malgré les qualités de son groupe et une préparation sereine d'une dizaine de jours, Toni se veut prudent à l'aune d'un tournoi qu'il sait crucial, d'autant que son premier adversaire est capable de lui poser des problèmes. "Le Burkina Faso a grimpé plusieurs échelons en termes de qualité et de niveau compétitif. En qualifications pour le Mondial, ils ont joué deux fois contre l'Algérie et n'ont perdu aucun match contre celle qui est tenante du titre de la CAN", présentait-il toujours à l'AFP. Emmenés par l'ancien Lyonnais Bertrand Traoré, les Étalons ont des arguments à faire valoir avec Abdoul Tapsoba (Standard de Liège) ou la révélation troyenne Issa Kaboré. "On a une équipe forte, talentueuse", assure le défenseur Issoufou Dayo. Néanmoins, les Burkinabés n'abordent pas ce match d'ouverture dans les meilleures dispositions. Quatre à cinq joueurs du groupe ont été déclarés positifs à la Covid-19. Ce qui n'a pas manqué de provoquer la colère Firmin Sanou, l'adjoint du sélectionneur Kamou Malo, lui aussi positif, fustigeant l'imbroglio des contrôles. "C'est un scandale. On ne peut pas nous priver de titulaires à 24 heures du match", s'est offusqué Bertrand Traoré. Un premier accroc, qui vient après les doutes ayant entouré l'organisation de cette 33ème CAN sur fond de pandémie, de terrorisme, de soucis d'infrastructures et d'intrigues politiques. Pas de quoi doucher la fête qui se prépare, trois longues années après l'édition égyptienne, dans l'écrin d'Olembé. L'endroit idéal pour que le football reprenne ses droits sur le continent.

Le coup d'envoi du match d'ouverture de la 33ème Coupe d'Afrique des Nations entre le Cameroun et le Burkina Faso sera donné à 17 heures au stade Olembé à Yanoudé.

Quelles sont les compositions probables du Cameroun et du Burkina Faso ?

Cameroun : Onana – Tolo, Ngadeu, Ngoran, Onguene – Zmbo Anguissa, Siliki, Hongla – Ngamaleu, Toko Ekambi, Aboubakar.

Burkina Faso : Koffi – Kaboré, Dayo, Tapsoba, Yago – Guira, Sangaré, Touré – Sanogo, B.Traoré, Bayala.