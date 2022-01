Nigéria - Égypte : chaîne TV, streaming... Comment suivre le match en direct ?

Nigéria - Égypte. Emmenée par Salah, les Pharaons lancent leur Coupe d'Afrique des Nations avec un match à fort enjeu contre les Super Eagles, les autres favoris du Groupe D.

Les organisateurs ont été facétieux et se sont arrangés pour que le Groupe D se joue d'entrée. En effet, ce premier match a tout d'une finale avant l'heure et son résultat pourrait bien sceller la hiérarchie, à défaut du sort des deux équipes dans la mesure où le format autorise même les deux meilleurs troisièmes à se qualifier pour la phase éliminatoire. Qu'importe, l'Egypte et le Nigéria n'ont que faire de ces considérations. Parmi les favoris au titre, les deux nations ont bien l'intention de tout de suite marquer leur territoire et de montrer à un rival direct, mais aussi aux restes des engagés, qu'ils sont prêts pour cette CAN.

Dans ce duel au sommet, l'Égypte entend s'appuyer sur son expérience et un effectif compact articulé autour d'un noyau évoluant en club au sein du puissant Al Ahly (7 joueurs) et sublimé par sa star Mohammed Salah. Le joueur de Liverpool est sans nul l'atout majeur de la sélection dirigée par le Brésilien Carlos Queiroz. En Angleterre, le natif de Basyoun réalise un début de saison de haute volée avec déjà 16 buts inscrits et 9 passes décisives. Par son adresse devant le but, son aisance technique et sa vista, Salah irradie sur l'ensemble du collectif égyptien et ce sera le rôle de ses coéquipiers de trouver leur leader et de le mettre dans les meilleures dispositions pour briller et faire briller autour de lui. Même s'il est conscient du rôle central que jouera son attaquant dans la performance de son équipe, Carlos Queiroz ne s'en remet pas à lui seul. "J'ai appris que l'équipe est plus importante que les joueurs. Nous apportons les meilleures solutions, le meilleur groupe de joueurs. Ma responsabilité est de choisir la meilleure équipe, donc je dois choisir les joueurs pour former un seul joueur, qui est l'équipe. Je parle de l'équipe et pas d'un joueur en particulier", pointe le sélectionneur. Ce dernier sait aussi la pression qui pèse sur ses épaules. Punie en huitièmes de finale il y a trois ans, l'Égypte, septuple lauréate de la CAN, veut montrer que la sortie de route prématurée de 2019 n'était qu'un accident.

Le Nigéria a les armes

Et quoi de mieux pour éprouver son état de forme et ses ambitions que d'affronter un autre prétendant. Car le Nigéria est loin d'être un faire valoir dans cette compétition. Triple vainqueur de la CAN, les Super Eagles restent sur une troisième place décrochée en 2019 et souhaitent confirmer leur retour au premier plan. Toutefois, leur préparation s'est révélée plus agitée que prévue. En poste depuis 2016, Gernot Rohr, ancien de Nice ou Nantes, a été débarqué en décembre, remplacé par Augustine Eguavoen, directeur technique de la fédération nigériane, qui assurera l'intérim le temps de l'épreuve avant de céder sa place au Portugais Peseiro. Pas l'idéal d'autant que le sélectionneur qui avait déjà mené le Nigéria sur le podium de la CAN en 2006, devra faire sans son principal atout. Positif au Covid-19, l'attaquant de Naples a dû déclarer forfait. Malgré cette absence, l'attaque nigériane garde fière allure et pourra s'appuyer sur l'expérience de Musa, la percussion du Nantais Moses Simon ou encore de la mobilité et de la puissance d'Iheanacho ou Chukwueze. Au milieu, Ndidi sera à la base de l'équilibre d'une équipe qui inquiète davantage par son secteur défensif. De sa capacité à bien gérer les temps forts adverses et à alimenter son secteur offensif dépendra l'avenir du Nigéria.

Qu'importe le passé, cette rencontre sera un premier test fort et un véritable choc entre deux sélections aux qualités différentes avec d'un côté la technique égyptienne et de l'autre la percussion nigériane.

La rencontre entre l'Égypte et le Nigéria aura lieu à partir de 17 heures, du côté du stade Roumdé-Adjia dans la ville de Garoua, situé dans le Nord du Cameroun.

Le match phare du Groupe D entre l'Égypte et le Nigéria sera retransmis en direct sur beIN Sports 1. Le groupe qatari possède l'intégralité des droits de diffusion de la Coupe d'Afrique des Nations.

La rencontre entre l'Égypte de Mohamed Salah et le Nigéria de Wilfried Ndidi sera accessible en streaming sur la plateforme MyCanal.

BetClic : Nigéria : 2,85 / Nul : 2,80 / Égypte : 2,80

Bwin : Nigéria : 2,40 / Nul : 2,55 / Égypte : 2,50

Winamax : Nigéria : 2,85 / Nul : 2,80 / Égypte : 2,90

Nigéria : Okoye - Aina, Troost-Ekong, Awaziem, Collins - Chukwueze, Aribo, Ndidi, Simon - Ighalo, Iheanacho

Égypte : El Shenawy - Tawfik, Hegazy, Ashrah, Fatouh - Elneny, El Soulia - Salah, Said, Sherif - Mohamed