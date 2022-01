"DIRECT. Côte d'Ivoire - Algérie : Pépé alourdit la correction, le match de la CAN en live !"

Nouveau but ivoirien, cette fois il est l'oeuvre de Pépé qui corse l'addition et rapproche l'Algérie d'une élimination en phase de groupes de la CAN.

En direct

Recevoir nos alertes live !

18:15 - Penalty pour l'Algérie Dans la surface, Belaili est au duel avec Deli. Il démarre extérieur et déborde le défenseur qui fait obstruction et concède un penalty. L'espoir de réduire l'écart et entretenir un mince espoir pour l'Algérie.

18:12 - Pépé met l'Algérie à terre A l'origine de l'action, Pépé trouve un relais avec Haller qui lui rend dans la profondeur. L'attaquant d'Arsenal fixe Bedrane, s'ouvre l'angle et enroule du gauche à l'opposé une merveille de tir. La Côte d'Ivoire mène désormais trois buts à zéro et précipite l'Algérie dans le gouffre.

18:09 - L'Algérie proche de sombrer Les Ivoiriens font très mal en transition. Sangaré avale la moitié de terrain algérienne et décale dans la surface à droite Aurier. Son centre lui revient dans les pieds, il la laisse finalement à Sangaré qui voit son tir repoussé par M'Bholi, rapide pour aller au sol.

18:08 - Aurier allume une mèche Aurier est intenable dans cette rencontre et à 25 mètres, pas attaqué par la défense adverse, arme un missile du droit. Son ballon vient flirter avec le poteau opposé à gauche.

18:07 - Haller un poil trop court Aurier est tout proche de délivrer une seconde passe décisive. Côté droit, il dépose Bensebaini sur son premier appui et centre très fort devant le but. Au premier poteau, Haller se jette mais ne peut qu'effleurer le ballon qui passe traverse la surface.

18:06 - Un changement pour l'Algérie Dos au mur, Belmadi tente un coup et lance Slimani dans l'arène. L'attaquant lyonnais remplace Benrahma, peu en vu en première période. L'objectif est de mettre du poids devant car il faut marquer au moins trois buts pour se qualifier en huitièmes de finale.

18:04 - Hors-jeu de Gradel Côté gauche, Gradel fixe son défenseur à l'angle de la surface. Il donne en retrait à Kessié, qui tarde un peu trop à lui remettre ce qui met l'ancien Toulousain en position de hors-jeu.

18:03 - Reprise à Douala La Côte d'Ivoire donne le coup d'envoi de la seconde période. Menée de deux buts, l'Algérie doit à tout prix marqué au moins trois buts pour entretenir l'espoir dans cette CAN.

17:49 - La Côte d'Ivoire en controle La Côte d'Ivoire a fait le break et mène à la pause face à l'Algérie (2-0). Sur une action limpide, Kessié a forcé le verrou algérien avant que Sangaré ne sanctionne les errances de la défense des Fennecs sur coup franc. De leur côté, les champions d'Afrique ont manqué de réalisme, voyant Bennacer envoyé sa frappe sur le poteau de Badra Ali, et se sont heurtés à un bloc ivoirien particulièrement solide. MI-TEMPS ⏰#TeamCotedIvoire 2️⃣-0️⃣ #TeamAlgeria



Les “Elephants” prennent une avance bien méritée en premières 45 minutes. ????#TotalEnergiesAFCON2021 | #CAN2021 | #CIVALG pic.twitter.com/MCKc8K1hDH — #TotalEnergiesAFCON2021 ???? - FR (@caf_online_FR) January 20, 2022

17:45 - Temps additionnel : 3 minutes Il y aura trois minutes de temps additionnel dans cette première période marquée par un long arrêt de jeu dans la première demi-heure qui a vu Belaili resté plusieurs minutes au sol après un choc avec Deli.

17:44 - Belaili pointe molle Zerrouki surgit dans le rond cnetral et récupère. Il joue très vite vers l'avant sur Beaili qui s'est incorporé dans l'entrejeu. Il entre dans la surface dans l'axe gauche et tente un pointu à l'opposé mais c'est mal réalisé et n'inquiète pas Badra Ali.

17:43 - Mahrez sans réussite Sur un coup franc, dans l'axe à 30 mètres, Mahrez tente de déposer son ballon vers le point de penalty mais il est repris par une tête ivoirienne.

17:40 - Sangaré assomme l'Algérie Le coup de tête de Sangaré pour le break. Sur un coup franc anodin, à 30 mètres côté droit, Aurier joue vite et centre au second poteau où il trouve son milieu totalement libéré du marquage et qui vient d'une tête puissante plombée M'Bohli et inscrire le but du break. L'Algérie est KO, debout. BUT⚽! #TeamCotedIvoire 2-0 #TeamAlgeria



Les Elephants doublent leur avance grâce à Ibrahim Sangaré! ????#TotalEnergiesAFCON2021 | #CAN2021 | #CIVALG pic.twitter.com/Rmw635hLTO — #TotalEnergiesAFCON2021 ???? - FR (@caf_online_FR) January 20, 2022

17:38 - Pépé maladroit Sur le contre qui suit l'action de Mahrez, Pépé est esseulé côté droit et tente de remettre dans l'axe où Haller est pris en sandwich par l'axe central algérien. Sa passe est imprécise et dévissée.