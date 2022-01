"DIRECT. Gambie - Cameroun : le spectacle se fait attendre, suivez le quart de finale de la CAN en live"

Côté droit, Ngamaleu déborde et se fait découper par un Modou en retard et qui récolte un carton jaune mérité près du poteau de corner.

Côté droit, Ngamaleu est vif et réussit à faire des différences. Son cnetre fort devant le but est mis en corner. Ce dernier est capté par Gaye dont le long dégagement est trop compliqué à gérer pour un Badamosi isolé.

Depuis le rond central, Castelletto saute le milieu et adresse une passe puissante sur Aboubakar qui réussit un grand pont mais se désaxe. Collé à la ligne de sortie de but, il réalise un superbe dribble en talonnade pour se défaire de Gomez avant de donner en retrait à Toko Ekambi dont le tir est contré.

Côté gauche, Tolo vient apporter le surnombre et se voit servi par Toko Ekambi mais la qualité aléatoire de la pelouse rend le ballon compliqué à maîtriser et oblige à revenir en arrière.

Au milieu de terrain, Janko tente de mettre un peu de rythme et accélère d'un contrôle orienté bien senti mais Hongla met sa main et concède un coup franc.

17:15 - Grosse occasion pour Aboubakar

Sur un centre venu de la droite, Aboubakar fond au premier poteau et tente un geste audacieux en reprenant le ballon d'une talonnade décroisée. Gomez le suit de près et vient contrer la tentative du meilleur buteur de la CAN, qui prenait le chemin du but.