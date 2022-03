Portugal - Turquie : heure, chaîne, composition... Les infos du barrage de la Coupe du Monde 2022

Diminué par les blessures mais emmené par Cristiano Ronaldo, le Portugal joue sa qualification pour la Coupe du Monde avec un premier tour de barrage périlleux contre la Turquie.

L'océan est là, à quelques encablures, un bateau mouille dans le port pour emmener l'équipe qui triomphera, ce soir, vers la finale des barrages, dernière étape avant de prendre le large direction le Qatar et la Coupe du Monde l'automne prochain. Tout une ville, tout pays espère bien que ceux qui emprunteront le ponton d'honneur et embarqueront pour ce voyage porteront la tunique rouge du Portugal et non celle de la Turquie, l'impotent venu réclamer le précieux billet. Plus habitué au bleu de la fierté locale, le FC Porto, la cité portuaire se parera de rouge pour soutenir Cristiano Ronaldo et ses coéquipiers, plus que jamais dans une position délicate. En effet en novembre dernier, un but à la dernière minute de Mitrovic avait plongé l'Estadio da Luz de Lisbonne dans la stupeur et la sélection dans les eaux troubles et incertaines des barrages. Une formule revisitée pour l'occasion avec deux matches secs à jouer et aucun filet de sécurité dans un groupe à quatre (contre une rencontre aller-retour précédemment, ndlr).

"Nous devons gagner, être à la Coupe du monde, et nous concentrer sur cette finale que nous jouerons demain contre la Turquie (…) Dans les matchs décisifs, que ce soit des finales ou des matches qui offrent une qualification, à l'exception du dernier match (un revers face à la Serbie 1-2, ndlr), le Portugal a su répondre présent", ne craint pas Fernando Santos. Le sélectionneur portugais devra pourtant faire sans nombre de ses cadres. Ainsi, Ruben Dias, Renato Sanches, Anthony Lopes, Ruben Neves et Nelson Semedo ont déclaré forfait pour blessures, comme l'inoxydable défenseur Pepe (39 ans) testé positif au Covid-19, sans oublier Joao Cancelo, absent car suspendu. "Nous ne devons pas accorder trop d'importance à ceux qui ne sont pas là. (...) nous avons du talent. Si nous arrivons à avoir un bon esprit d'équipe nous serons en mesure de surmonter ces barrages", a assuré Diogo Jota, mardi en conférence de presse. L'attaquant de Liverpool sera l'un des atouts majeurs des champions d'Europe 2016, avec Bernardo Silva, Bruno Fernandes et l'incontournable Cristiano Ronaldo, guide de cette équipe, mu par la volonté de disputer sa dernière Coupe du Monde.

"Prêts pour ce combat difficile"

Le joueur de Manchester United sera d'ailleurs la principale menace portugaise et la Turquie le sait bien. Toutefois, le sélectionneur turc ne veut pas se focaliser sur lui. "Vous parlez de Ronaldo, mais 11 joueurs seront sur le terrain. Nos défenseurs sont prêts pour ce combat difficile", a soutenu Stefan Kuntz avant d'ajouté. "Nous avons le potentiel pour rivaliser avec de grandes équipes. Nous devons être capables de jouer de grands matches comme celui-là." Car la tâche s'annonce ardue dans le Nord du Portugal. "Ici, les fans peuvent être chauds", a prévenu Burak Yilmaz. Pas de quoi effrayer le capitaine turc et sa jeune garde. "Nous devons participer à la Coupe du Monde. Nous n'avions pas fait ce que nous voulions durant l'Euro. C'était un mauvais tournoi pour nous et nous avons déçu notre peuple", défend Yusuf Yazici. Les deux joueurs constitueront de solides arguments tout comme le déroutant Marseillais Cengiz Ünder ou l'Intériste Hakan Calhanoglu, qui seront essentiels pour éclairer le jeu des leurs et surprendre leurs adversaires. "Nous devrons avoir un plan de jeu et nous y tenir. Nous devrons être actifs. Ce que nous ferons sera plus important que ce que fera l'adversaire. Il nous faudra être prêt à les contrer", explique Kuntz, conscient que le salut des siens passera par la cohésion d'équipe et un état d'esprit irréprochable et conquérant. Un dernier point sur lequel il n'a pas de doute à avoir. "Nous ne sommes pas venus ici comme si nous avions perdu d'avance, ou éliminé. Nous avons des rêves et nous savons ce que nous voulons", a conclu Burak Yilmaz. Que ce soit le Portugal ou la Turquie, aucune des deux nations ne veut rester à quai et manquer le bateau, qui attend sagement vers la finale de barrages où se présentera l'Italie ou la Macédoine du Nord.

La rencontre entre le Portugal et la Turquie aura lieu à partir de 20h45, du côté du stade Dragao, l'antre du FC Porto, dans le Nord du Portugal.

Le match de barrage des éliminatoires de la zone Euro de la Coupe du Monde 2022 entre le Portugal et la Turquie sera retransmis en direct sur TFX.

La rencontre entre le Portugal de Cristiano Ronaldo et la Turquie de Burak Yilmaz sera accessible en streaming sur la plateforme MyTF1.

BetClic : Portugal : 1,36 / Nul : 5,10 / Turquie : 8,45

Portugal : Patricio - Cedric, Fonte, Inacio, Guerreiro - Moutinho, Pereira, Fernandes - Silva, Ronaldo, Jota.

Turquie : Cakir - Celik, Soyuncu, Demiral, Erkin - Under, Calhanoglu, Antalyali, Akturoglu - Yilmaz, Yazici.