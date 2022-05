DIRECT. Chelsea - Liverpool : suivez la finale de la FA Cup en live

CHELSEA - LIVERPOOL. Score et buts en live, résultat, résumé... Vivez le match en direct entre Chelsea et Liverpool en finale de FA Cup à Wembley.

En direct

17:40 - Objectif quadruplé pour Klopp Un record en ligne de mire pour l'entraîneur de Liverpool. Les Reds sont toujours en lice pour réaliser un quadruplé historique : championnat, Ligue des champions, Carabao Cup et FA Cup. Les hommes de Jürgen Klopp ont déjà remporté la Carabao Cup le 27 février dernier face aux Blues. Il faudra attendre pour savoir s'ils remporteront leur duel face à Manchester City. La finale de Ligue des champions se disputera le 28 mai prochain au stade de France face au Real Madrid.

17:35 - Tuchel d'accord avec Guardiola avant Chelsea - Liverpool Au coude à coude avec les Reds en Premier League, l'entraîneur de Manchester City, Pep Guardiola, s'est plaint du soutien des Reds en Angleterre. En conférence de presse avant la rencontre Chelsea - Liverpool, Thomas Tuchel a partagé son avis sur ce soutien pour les Reds : "Vous savez que 'Kloppo' est le maître pour être l'outsider. Il peut vous parler en tant qu'outsider contre Villarreal et Benfica. C'est même un miracle quand ils arrivent à faire match nul contre eux. Il le fait tout le temps, à de nombreuses reprises. C'est aussi de là que vient la sympathie.(...) C'est à mettre à son crédit et c'est ce à quoi vous êtes confrontés quand vous jouez contre lui. C'est toujours la partie amusante et si on est les méchants samedi, pas de problème. On prend ce rôle, on ne veut pas la sympathie du pays, on veut le trophée"

17:30 - Silva espère que sa femme pourra porter son maillot Dans un entretien accordé au Telegraph, le défenseur central de Chelsea, Thiago Silva, a dévoilé que officiels du stade de Wembley avaient demandé à sa femme de ne pas porter un vêtement aux couleurs d'un des deux clubs en finale de League Cup. Le Brésilien espère que cette fois-ci elle pourra revêtir la tunique des Blues : « Elle porte toujours mon maillot, surtout pour les finales. Elle l’a porté lors de la finale de la Ligue des champions et d’autres compétitions, la Coupe du monde des clubs et des choses comme ça, alors j’espère qu’il n’y aura pas de problème cette fois et aucune sorte de règles sur ce qu’ils peut et ne peut pas porter. Cela montre juste la passion et le football est une question de passion. J’espère qu’elle pourra porter le maillot et cela nous portera chance. »

17:23 - Chelsea - Liverpool : l'heure des retrouvailles Cette finale de FA Cup à Wembley aura des airs de déjà vu pour les Blues et les Reds. Les deux formations s'étaient déjà affrontées en finale de League Cup le 27 février dernier. Les Red l'avaient alors emporté au terme d'une match fou qui s'était terminé aux tirs au but. La séance s'était éternisée et c'est finalement Kepa, le gardien de Chelsea, qui avait manqué son tir au but et permis aux Reds de remporter leur premier trophée de la saison.

17:17 - Les Blues sont prêts pour cette finale de FA Cup Avant le coup d'envoi de la finale Chelsea - Liverpool, Jürgen Klopp a livré ses impressions sur ce match et affirmé que les Bleus étaient prêts : "Nous voulons livrer un dur combat à Liverpool. C’est une cinquième finale de coupe en six ans, ce qui montre l’esprit de compétition que nous avons. C’est un grand exploit d’être dans ces finales. Il faut qu’il y ait un perdant. C’est une ambiance particulière et un élan qu’il faut attraper. C’est sûr qu’il faut un peu de chance pour repartir avec le trophée. Nous nous sentons bien préparés, l’ambiance est bonne et la dynamique est bonne après la réaction de Leeds [victoire 3-0 mercredi]"

17:11 - Chelsea - Liverpool, un match "absolument spécial" pour Klopp En conférence de presse d'avant-match, l'entraîneur de Liverpool, Jürgen Klopp a tenu a rappeler à quel point cette rencontre était particulière : « Malgré une saison chargée, nous ne verrons jamais ce match comme un match normal. C'est un match absolument spécial : énorme, énorme, énorme. Pour certains d'entre nous, c'est le plus grand de notre carrière et nous voulons vraiment en profiter et le jouer pour le peuple de Liverpool. Nous nous attendons à un autre match difficile, c'est tout. C'est la finale de la FA Cup et les deux équipes vont y aller avec tout ce qu'elles ont, j'attends ça de Chelsea et j'attends ça de nous. »

17:06 - Les cotes de Chelsea - Liverpool Les bookmakers ont fait leur choix : Liverpool. Les hommes de Jürgen Klopp sont favoris pour remporter cette finale de FA Cup. La cote de la victoire des Reds à Wembley dans ce Chelsea - Liverpool est à 2.00. En face, les Londoniens sont outsiders. La cote d'un succès des Blues est à 3.65. Pour les amateurs de matchs nuls, la cote d'une égalité entre les deux formations est à 3.50. Enfin, s'agissant des buteurs la cote d'une réalisation de Lukaku est à 3.15 et celle de Salah à 2.31. Faites vos jeux !

17:00 - Les compositions d’équipe officielles de Chelsea et Liverpool Ça y est, on connaît l'identité des 22 acteurs qui disputeront cette finale de FA Cup, Chelsea - Liverpool. Les deux entraîneurs, Thomas Tuchel et Jürgen Klopp ont fait leur choix. Découvrez les compositions d'équipe officielles des deux formations : Le XI de Chelsea : Mendy, Rüdiger, Silva, Trevoh, James, Jorginho, Kovacic, Marcos Alonso, Pulisic, Mount, Lukaku Here's your Chels! ????@ParimatchGlobal | #EmiratesFACup pic.twitter.com/bHhiSDMfyV — Chelsea FC (@ChelseaFC) May 14, 2022 Le XI de Liverpool : Alisson, Alexander-Arnold, Konate, Van Dijk, Robertson, Henderson, Thiago, Keita, Diaz, Salah, Mane Our line-up for the #EmiratesFACup final ????????#CHELIV — Liverpool FC (@LFC) May 14, 2022

16:55 - Suivre Chelsea - Liverpool en streaming Regarder cette affiche du football anglais Chelsea - Liverpool en streaming c'est possible. Pour regarder la finale de la FA CUP sur votre smartphone, tablette ou ordinateur vous devrez souscrire à un abonnement digital à beIN Sports. Dans ce cas uniquement vous aurez accès en streaming au match sur le support de votre choix.

16:50 - Sur quelle chaîne suivre Chelsea - Liverpool Une seule chaîne retransmet cette rencontre en France, beIN Sports. Si vous souhaitez suivre la finale de FA Cup, Chelsea - Liverpool, vous devrez souscrire à un abonnement payant pour regarder cette affiche du football anglais. Dans ce cas uniquement vous aurez accès à la rencontre sur la chaîne beIN Sports 1.