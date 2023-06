L'international français Marcus Thuram s'est officiellement engagé avec le dernier finaliste de la Ligue des champions, l'Inter Milan.

Mbappé au Real ? L'essentiel Le mercato estival a ouvert ses portes le 10 juin pour fermer le 1er septembre prochain/

Mercredi 28 juin, l'international français Marcus Thuram a signé au sein de l'Inter Milan jusqu'en 2028. En Bavière, Harry Kane aurait trouvé un accord de principe avec les Allemands du Bayern Munich.

10:15 - Marcus Thuram à l'Inter ! Marcus Thuram à l'Inter, c'est signé ! Un temps annoncé au PSG, l'attaquant tricolore a finalement rejoint l'Inter-Milan. Il est parti d'Allemagne et de l'équipe du Borussia Mönchengladbach avec laquelle il était en fin de contrat. A Milan, il va compenser le départ d'Edin Dzeko recruté par le Fenerbahçe (Turquie). Le fils de Lilian Thuram s'est engagé avec le club italien jusqu'en 2028. Il suit donc les traces de son père, Lilian qui a évolué en Italie. Le champion du monde 1998 avait porté les couleurs des clubs de Parme et de la Juventus Turin. A l'Inter, Marcus Thuram jouera la Ligue des champions car les Lombards se sont qualifiés en terminant 3e de Série A. Il sera probablement associé en pointe aux côtés du champion du monde 2018, à Lautaro Martinez.

Mbappé au Real ?

C'est probablement, et une nouvelle fois, le feuilleton de l'été. Kylian Mbappé a annoncé qu'il ne lèverait pas son option d'une année supplémentaire au sein du PSG, souhaitant donc partir à la fin de l'année 2024. Après cette annoncé, les rumeurs autour d'un départ au Real ne cessent d'alimenter la toile même si le champion du monde 2018 a expliqué qu'il était très heureux à Paris et qu'il voulait faire cette dernière saison dans la capitale. Problème, Paris ne souhaite pas voir le Français partir gratuitement et pourrait forcer le départ du Français autour de 200 millions d'euros.