"DIRECT. Autriche - France : les Bleus concèdent l'ouverture du score, suivez le match en direct"

La mi-temps est sifflée à Vienne dans cet Autriche - France. Les locaux mènent un but à zéro face à l'équipe de France qui ne parvient pas à trouver le chemin des filets malgré quelques frissons sur les cages autrichiennes.

Après une action rapide des Autrichiens, Laimer trouve Arnautovic au centre qui réalise un bel enchainement mais Lloris est vigilant et capte le ballon.

Plus que cinq minutes dans ce premier acte de cet Autriche - France et les Autrichiens semblent avoir fait un gros coup après avoir ouvert le score légèrement contre le cours du jeu. Les Bleus doivent réagir.

Après une phase de domination de la France, l'Autriche parvient à sortir et à se projeter dans la moitié de terrain des Bleus et obtiennent un corner. Celui-ci ne donne rien.

21:05 - Grosse pression française

Depuis quelques minutes dans cet Autriche - France, les Bleus sont positionnés hauts et mettent la pression sur le camp autrichien. Ils dominent maintenant cette rencontre et il manque un but pour concrétiser cette bonne phase.