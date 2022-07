Urawa - PSG : heure, chaîne tv, compos... Les infos du match en direct

URAWA - PSG. Ce samedi 23 juillet, le Paris Saint-Germain dispute son deuxième match de préparation au Japon contre Urawa Reds. Heure du match, chaîne TV, découvrez tout ce qu'il faut savoir sur la rencontre.

Après sa victoire poussive mercredi 20 juillet contre Kawasaki (2-1), le Paris Saint-Germain est de retour ce samedi 23 juillet à 12h00 pour le deuxième match amical de sa tournée japonaise. Les joueurs de Christophe Galtier vont affronter le club d'Urawa Reds, 8e du championnat japonais à l'heure actuelle. Si l'entraîneur du PSG a confirmé que son équipe jouerait en 3-4-1-2 cette saison, Kylian Mbappé et ses coéquipiers vont pouvoir continuer à peaufiner les automatismes dans le but d'être prêt pour le Trophée des Champions face à Nantes le 31 août prochain.

En conférence de presse, Christophe Galtier est revenu sur ce nouveau dispositif et les réglages à effectuer pour être compétitif dès le début de la saison : "Il y a eu de belles combinaisons offensives. J'ai apprécié la manière dont mes joueurs ont mis la pression haut et fort sur le terrain, ce qui nous a permis d'être dangereux et de nous créer beaucoup de situations. Nous évoluons dans un nouveau système, en 3-4-1-2, il faut donc l'assimiler. On a connu pas mal de déséquilibres et ainsi concédé beaucoup trop de situations sur notre but. C'est un gros axe de travail pour les semaines à venir d'avoir beaucoup de monde offensivement et être capable dans le même temps de garder un juste équilibre. Il faut essayer de vite trouver des réglages et compensations pour éviter d'être pris sur des situations de transition."

À quelle heure débute Urawa - PSG ?

Deuxième match de la tournée japonaise au programme pour le Paris Saint-Germain opposé à Urawa Reds. Le coup d'envoi est prévu samedi 23 juillet à 12h00 au Saitama Stadium de Saitama (Japon).

Sur quelle chaîne suivre Urawa - PSG ?

Détenteur des droits TV des matchs de préparation du Paris Saint-Germain au Japon, BeIn Sports 2 diffusera le rencontre entre le PSG et Urawa Reds.

Si vous souhaitez regarder la rencontre entre Urawa Reds et le Paris Saint-Germain sur votre ordinateur, smartphone ou tablette, vous devrez vous souscrire à un abonnement sur MyCanal ou sur le site BeIn Sports.

Quelles sont les compositions probables d'Urawa et du Paris Saint-Germain ?

Christophe Galtier l'a confirmé après le premier match de la tournée face à Kawasaki mercredi 20 juillet, le Paris Saint-Germain évoluera en 3-4-1-2 lors de la saison 2022/2023. Un changement de dispositif que l'entraîneur du PSG va continuer à expérimenter face à Urawa et lors des prochaines rencontres amicales.

Urawa : Nishikawa (G)- Sakai - Iwanami - Scholz - Akimoto - Ito - Iwao - Moberg Karlsson - Koizumi - Sekine - Matsuo.

PSG : Navas (ou Donnarumma) - Hakimi - Ramos - Marquinhos - Kimpembe - N.Mendes (ou Bernat) - Vitinha - Gueye - Messi - Mbappé - Neymar.