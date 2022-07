"DIRECT. PSG - Nantes : les compos des deux équipes, suivez l'avant match en live"

Ces dernières années, le club de la capitale est un grand habitué de ce rendez-vous. En effet, le PSG a remporté huit des neuf dernières éditions du Trophée des champions. L'année passée, les Parisiens ont égalé le plus grand palmarès du foot français, l'ASSE, et compte cette année se retrouver seule à la tête des palmarès de l'Hexagone.

19:21 - Antoine Kombouaré : «Ça va être difficile pour nous.»

L'ancien entraineur du PSG, Antoine Kombouaré, n'a pas été très optimiste en conférence de presse avant ce PSG – Nantes. Il semble savoir que la mission s'annonce particulièrement relevée : « Dans ce groupe, tout le monde veut marquer des points, est en ordre de marche. En ce moment, le sujet, c'est Neymar qui est discipliné comme tout, il travaille fort et il n'est pas le seul. Je me dis que ça va être difficile pour nous. Si le PSG joue à 100 %, on sera figurant. Nous, en tout cas, on devra être à 100 %. On devra être solide et bien défendre. Après, ce sera à nous de profiter des espaces car c'est une équipe qui n'a pas encore trouvé son équilibre. »