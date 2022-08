Monaco - PSV : heure, chaîne TV, pronostics... Les infos du match

FOOT MONACO - PSV. Ce mardi 2 août 2022, le club de la Principauté affronte les Hollandais dans le cadre de la première manche du 3e tour préliminaire de la Ligue des Champions.

Il est l'heure de rechausser les crampons pour l'AS Monaco. Les Rouge et Blanc jouent déjà une partie de leur saison, ce mardi 2 août, face au PSV, pour valider leur ticket pour la prestigieuse Ligue des Champions. Au stade Louis II, les hommes de Philippe Clement doivent faire leur nécessaire dans ce match aller du 3e tour préliminaire de la reine des compétitions européennes : "L'élimination contre le Chakhtior Donetsk (UKR) la saison passée (0-1, 2-2, en barrage de la C1) va forcément nous servir, avoue le défenseur Axel Disasi. On sait ce que l'on a loupé la saison dernière. Après, il ne faut pas rester bloqué sur ça. Le PSV est un tout autre adversaire que le Chakhtior. Cette année, on arrive avec un certain vécu sur lequel il va falloir s'appuyer pour passer ce tour."

En face, les Hollandais se présentent avec un tout nouveau entraîneur... Ruud Van Nistelrooy ! Pour son premier match à la tête du PSV, le célèbre ex-attaquant de Manchester United a renversé l'Ajax (3-5), en Super Coupe. En conférence de presse, le manager de Monaco, Philippe Clement, s'est exprimé sur son confrère : "Je connais le grand joueur qu'il a été. C'était un attaquant, qui vit ses premiers mois comme entraîneur numéro 1. Son équipe a une structure qui est claire : attaquer pour gagner des matches. Sa meilleure force, c'est la transition et le jeu à terre."

Pour ce match aller du 3e tour préliminaire de la Ligue des Champions, la rencontre entre Monaco et le PSV se dispute sur la pelouse du stade Louis II. Le coup d’envoi sera donné à 20h00.

Cette année, pour suivre la Ligue des Champions, vous devrez avoir un abonnement à Canal +. Le duel entre Monaco et le PSV sera disponible sur la chaîne Canal +.

Pour suivre Monaco - PSV en streaming sur votre smartphone, ordinateur ou tablette vous aurez un seul et unique choix. Il faudra souscrire à un abonnement 100% digital à Canal + via MyCanal. Par la suite, vous devez vous brancher sur Canal + pour suivre Monaco - PSV. Il n'y a aucun accès gratuit.

Le XI probable de Monaco : Nubel - Vanderson, Aguilar, Disasi, Maripan, Henrique - Matazo, Fofana - Golovin, Minamino - Ben Yedder.

Le XI probable du PSV : Benitez - Hoever, Teze, Obispo, Max - Sangaré, Veerman - Bakayoko, Til, Gakpo - De Jong