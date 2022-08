Barcelone - Rayo Vallecano : le match en direct !

20:51 - Enfin l'année de Dembélé ?

Meilleur buteur de Barcelone lors des matchs de pré-saison, Ousmane Dembélé a impressionné cet été. L'attaquant français a inscrit 5 buts en 6 matches, avec notamment un doublé d'exception face à la Juventus. Il a trouvé les filets par la suite contre l'Inter de Miami, les New York Red Bulls et les Pumas UNAM. Ses dribbles et ses passes ont aussi fait la différence à de multiples reprises.