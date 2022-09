Manchester United - Arsenal : chaîne, compos, pronos... Les infos du match

Manchester United - Arsenal. Chaîne TV, streaming, compositions probables... Retrouvez sur notre site les dernières informations à propos du match entre Manchester United et Arsenal, prévu ce dimanche à l'occasion de la 6e journée de Premier League.

Après un début de saison compliquée et deux défaites lors des deux premières rencontres de Premier League, Manchester United s'est bien repris et vient d'enchaîner trois victoires consécutives face à Liverpool (2-1), à Southampton (0-1) et à Leicester (0-1) jeudi soir. L'équipe d'Erik ten Hag, qui devrait encore une fois se passer de Cristiano Ronaldo au coup d'envoi, passe un nouveau test ce dimanche avec la venue d'Arsenal à Old Trafford et espère s'imposer pour prouver qu'elle est sur le bon chemin.

De côté d'Arsenal, tout les feux sont au vert. Les Gunners sont les seuls à avoir gagner leurs cinq premiers matchs de Premier League, même si cela a été difficile mercredi face à Aston Villa (2-1). Leader du classement, Arsenal a aussi bénéficié d'un calendrier plutôt favorable et passe un premier test cette saison en se rendant sur la pelouse de Manchester United. Une belle occasion pour les joueurs de Mikel Arteta de prouver de quoi ils sont capables et de démontrer qu'il faudra compter sur eux dans la lutte pour le titre.

À quelle heure débute le match Manchester United - Arsenal ?

Le coup d'envoi de la rencontre de la 6e journée de Premier League entre Manchester United et Arsenal sera donné à 17 heures 30 à Old Trafford par l'arbitre anglais Paul Tierney.

Sur quelle chaîne TV est diffusé Manchester United - Arsenal ?

Aucune diffusion en clair n'est prévue à la TV pour ce match entre Manchester United et Arsenal. Ce choc au sommet de la Premier League sera diffusé sur Canal+ ce dimanche à partir de 17 heures 30.

Quelle diffusion streaming pour le match Manchester United - Arsenal ?

Pour suivre cette rencontre entre Manchester United et Arsenal sur Internet, il vous faut également posséder un abonnement, puisque seule la plateforme myCanal propose la diffusion en ligne du match entre MU et Arsenal ce dimanche après-midi.

Quelles compositions probables pour Manchester United - Arsenal ?

Pour cette rencontre, l'entraîneur de Manchester United Erik ten Hag ne devrait pas bousculer les habitudes prises lors des derniers matchs plutôt réussis. Seul Casemiro pourrait intégrer le onze de départ et connaître sa première titularisation au milieu du terrain avec son nouveau club. Cristiano Ronaldo devrait une nouvelle fois être remplaçant. La composition d'équipe probable de MU: De Gea - Dalot, Varane, Martinez, Malacia - Casemiro, Eriksen - Elanga, B. Fernandes, Sancho - Rashford.

Du côté d'Arsenal, l'entraîneur Mikel Arteta devrait lui aussi miser sur la continuité, si certains joueurs sont capables de jouer alors que le rythme des matchs s'élève après un mois d'août. Martin Odegaard et le gardien Aaron Ramsdale sont incertains après des coups reçus face à Aston Villa mercredi (2-1). Zinchenko, touché au genou, ne devrait pas débuter après avoir manqué les deux derniers matchs. La composition d'équipe probable d'Arsenal: Ramsdale - White, Saliba, Gabriel, Tierney - Lokonga, Xhaka - Saka, Rowe, Martinelli - G. Jesus.

Quels sont les pronostics pour la rencontre Manchester United - Arsenal ?

Dans cette dernière rencontre de la 6e journée de Premier League, Arsenal est donné légèrement favori par les différents sites de paris sportifs. La cote pour une victoire des Gunners oscille est d'environ 2,6 tandis que celle d'une victoire de MU à domicile est de 2,6. La cote pour un match nul est d'environ 3,50.